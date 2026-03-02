Conflicto en Oriente Medio: Afectación al deporte, en directo: suspensiones, deportistas atrapados, consecuencias...

RUBLEV Y MEDVEDEV LOS PRIMEROS EN ESCAPAR

En Dubái se vive una creciente inquietud entre los tenistas todavía atrapados. Daniil Medvedev y Andrey Rublev ya han trazado un plan para abandonar la zona de conflicto: viajar por carretera hasta Omán, donde les esperaría un avión privado con destino aún por definir, entre opciones como Turquía o Armenia, según ha explicado MARCA.

Si logran salir a tiempo, podrían disputar sin problemas el Masters 1000 de Indian Wells, cuyo debut no llegaría antes del 7 de marzo.

Mientras tanto, el resto de la expedición —más de 40 personas entre jugadores, familiares y personal de la ATP— aguarda un operativo de evacuación con destino Estambul, valorándose fletar un vuelo desde Riad. La situación es tan tensa que conductores privados ofrecen traslados hasta la frontera omaní por unos 2.000 dólares.