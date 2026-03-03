El conflicto entre Irán y Estados Unidos y su afectación al deporte, en directo: la F1 en peligro y nuevas posibles sedes para la Finalissima

Miami y Londres, ¿sedes de la Finalissima?

El cruce de misiles entre Estados Unidos, Israel e Irán ha puesto al mundo en vilo, provocando una reacción en cadena que ya involucra a más países de Oriente Medio e incluso a potencias europeas. Esta inestabilidad geopolítica ha impactado de lleno en el deporte, poniendo en jaque la Finalissima agendada para el próximo 27 de marzo. El encuentro, que celebra su segunda edición, debe enfrentar a España y Argentina como campeonas de la Eurocopa y la Copa América. Sin embargo, el Gobierno de Qatar decidió el pasado domingo suspender toda actividad deportiva en el país ante la inseguridad e incertidumbre que rodea la zona, dejando el partido en el aire.

Pese a que el parón en Qatar es "hasta nuevo aviso", el secretario general de la RFEF, Álvaro de Miguel, ha querido rebajar la tensión asegurando que la cancelación no es definitiva: "La situación es preocupante, la Finalissima no es que esté suspendida, Qatar ha informado a lo largo del día que ha suspendido sus competiciones hasta nuevo aviso, eso no significa que el partido esté suspendido". Aun así, el pesimismo crece, por lo que la CONMEBOL y la UEFA —empeñadas en que el trofeo se dispute sí o sí— ya han empezado a tantear sedes alternativas para que Messi y Lamine Yamal puedan verse las caras en el césped por primera vez.