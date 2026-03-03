EN DIRECTO
El conflicto entre Irán y Estados Unidos y su afectación al deporte, en directo: la F1 en peligro y nuevas posibles sedes para la Finalissima
Sigue la última hora sobre suspensiones de partidos, deportistas atrapados y todas las consecuencias globales
El conflicto Irán-Israel pone en peligro las primeras fechas de la F1
La FIA ya canceló los test que Pirelli, proveedor de neumáticos de la F1 y, aunque no emitió un comunicado oficial, aseguró que si no puede garantizar la seguridad de los equipos y el personal, cancelará las fechas de Bahrein y Arabia Saudí, pautadas para el 10 y 17 de abril.
Iván Sánchez, tras salir de Irán: "Ya estoy con mi familia"
Iván Sánchez, futbolista jiennense del Sepahan de Irán, se mostró este martes “feliz” por haber regresado a España y “aliviado” por la “incertidumbre” que había vivido su familia “después de perder durante algunas horas la conexión con ellos al no haber internet”.
El extremo, que firmó este verano un contrato por dos temporadas con el Sepahan, desveló que salió de Teherán, la capital iraní, por vía terrestre y que, junto con el hispanomarroquí Munir El Haddadi, exfutbolista del Barcelona, Sevilla, Getafe y Leganés, y que en Irán milita en el Esteghlal, llegaron a la frontera con Turquía tras un viaje de doce horas.
Roger Meya Pla-Giribert
Miami y Londres, ¿sedes de la Finalissima?
El cruce de misiles entre Estados Unidos, Israel e Irán ha puesto al mundo en vilo, provocando una reacción en cadena que ya involucra a más países de Oriente Medio e incluso a potencias europeas. Esta inestabilidad geopolítica ha impactado de lleno en el deporte, poniendo en jaque la Finalissima agendada para el próximo 27 de marzo. El encuentro, que celebra su segunda edición, debe enfrentar a España y Argentina como campeonas de la Eurocopa y la Copa América. Sin embargo, el Gobierno de Qatar decidió el pasado domingo suspender toda actividad deportiva en el país ante la inseguridad e incertidumbre que rodea la zona, dejando el partido en el aire.
Pese a que el parón en Qatar es "hasta nuevo aviso", el secretario general de la RFEF, Álvaro de Miguel, ha querido rebajar la tensión asegurando que la cancelación no es definitiva: "La situación es preocupante, la Finalissima no es que esté suspendida, Qatar ha informado a lo largo del día que ha suspendido sus competiciones hasta nuevo aviso, eso no significa que el partido esté suspendido". Aun así, el pesimismo crece, por lo que la CONMEBOL y la UEFA —empeñadas en que el trofeo se dispute sí o sí— ya han empezado a tantear sedes alternativas para que Messi y Lamine Yamal puedan verse las caras en el césped por primera vez.
Iker Kind
NO HABRÁ CLÁSICO DE LA LIGA U
El conflicto en Oriente Medio sigue afectando al baloncesto. La Euroliga ya se vio forzada a cancelar varios partidos de la jornada y la Liga U ha tenido que tomar las mismas medidas. La competición anunció a través de las redes sociales que no se jugarán los siguientes duelos correspondientes a la jornada 8: Barça Atlètic-Real Madrid y Amara Lleida-Valencia Basket.
El motivo por el cual se ha tomado esta medida es que tanto Real Madrid como Valencia Basket se encuentran retenidos en los Emiratos Árabes. El pasado fin de semana se iba a disputar el Adidas Next Generation Euroleague, que reunía al combinado blanco y al 'taronja', pero la propia Euroliga decidió cancelar la fase de clasificación "para garantizar la seguridad de los participantes".
Albert Briva
RUBLEV Y MEDVEDEV LOS PRIMEROS EN ESCAPAR
En Dubái se vive una creciente inquietud entre los tenistas todavía atrapados. Daniil Medvedev y Andrey Rublev ya han trazado un plan para abandonar la zona de conflicto: viajar por carretera hasta Omán, donde les esperaría un avión privado con destino aún por definir, entre opciones como Turquía o Armenia, según ha explicado MARCA.
Si logran salir a tiempo, podrían disputar sin problemas el Masters 1000 de Indian Wells, cuyo debut no llegaría antes del 7 de marzo.
Mientras tanto, el resto de la expedición —más de 40 personas entre jugadores, familiares y personal de la ATP— aguarda un operativo de evacuación con destino Estambul, valorándose fletar un vuelo desde Riad. La situación es tan tensa que conductores privados ofrecen traslados hasta la frontera omaní por unos 2.000 dólares.
