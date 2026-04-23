Entrevista SPORT
ATLETISMO
Las confesiones de Sofía Santacreu: "Llevo muy mal la presión interna"
La catalana visitó SPORT tras debutar a lo grande como absoluta con una cuarta plaza y una plata por países en la Copa del Mundo de Marcha
Con 20 años cumplidos el pasado 4 de febrero, la barcelonesa Sofía Santacreu es una de las grandes estrellas emergentes de un atletismo español que lleva varias temporadas rompiendo moldes, aupado por unas nuevas generaciones que no se ponen límites y salen siempre a por todas.
Junto a Rocío Arroyo, Rafa Mahiques, Eloi Santafé, Andrea Tankeu, Inés López, Joan Querol o Ander Garaiar, entre otros, la discípula de Alejandro Aragoneses debutó a lo grande como absoluta con una cuarta plaza en Brasilia en la media maratón de marcha, colaborando decisivamente a la plata de España junto a otra jovenzuela, la gallega Aldara Meilán (fue bronce aún con 19 años).
Llegada a la marcha por casualidad con 12 años, Santacreu ya tiene en su palmarés un oro en 5.000 metros marcha en el Europeo sub'18 y sendos oros en 10.000 en los Europeos sub'20. Si la resonancia de la que espera resultados sale bien, no descarta intentar conseguir la plaza que falta para la media maratón del Europeo de Birmimgham del próximo mes de agosto.
La catalana, quien comparte entrenador con Paul McGrath (plata en 20 km en el pasado Europeo), visitó SPORT y departió con el director Joan Vehils y con la subdirectora Iulene Servent antes de conceder una interesante entrevista en la que habló de sus inicios, de sus miedos y de sus ilusiones olímpicas.
Esa cuarta plaza no me la esperaba ni yo, ni mi entrenador ni creo que nadie
¿Cómo ha asimilado su espectacular debut internacional como absoluta?
Muy bien. Llegamos hace una semana justo. Fue todo superinesperado Sabía que iba a ser una competición muy dura la altitud, el calor y la humedad. Decía, a ver, es mi primera experiencia en un campeonato internacional absoluto y las condiciones son duras, así que vamos a salir tranquilas, pero fue todo bastante rodado, me encontré muy bien y esa cuarta plaza no me la esperaba ni yo, ni mi entrenador ni creo que nadie.
¿Llegó a hablar con Aldara (Meilán, tercera) durante la carrera?
No, porque ella empezó bastante más adelante que yo y nos encontramos con la carrera bastante avanzada. Sí que escuchaba que nos decían que fuésemos juntas, porque eso ayuda bastante, pero no nos dijimos nada.
Hizo ballet de muy niña. ¿Era buenecilla?
A ver, no era muy muy buena, pero dentro del grupo que éramos, se me daba bien.
Con 12 años lo dejó, sus hermanas van a hacer atletismo y acabó participando en una prueba de marcha...
Sí, fue más o menos eso, porque no había ninguna marchadora en el grupo y me dijeron, 'bueno, Sofía, pues prueba la marcha'.
Nunca pensé en ganar el oro en el Europeo sub'18, pero vino todo como rodado
¿Había visto alguna competición de marcha?
No recuerdo haber visto nada. Lo único, un chico de mi edad que entrenaba marcha y lo veía dar vueltas a la pista. Mi primera competición salió bien y justo la semana siguiente empezó el confinamiento por el Covid. Fue como un poco como, 'jolines, ahora que me empezaba a llamar la atención algo, tengo que parar'. Al volver lo cogí con muchas ganas, estaba muy motivada por algo nuevo y eso me ayudó. Además, llevábamos muchos meses sin salir de casa y empezamos todos como desde cero.
Los éxitos empezaron dos años después, con el título en 5.000 metros marcha el Europeo sub'18...
Nunca pensé en ganar ese oro, pero vino todo como rodado. Es que no tenía ninguna referencia.
Al año siguiente subió un escalón con el oro en 10.000 en el Europeo sub'20 y lo repitió el año pasado. ¿Cómo está viviendo el aumento de exigencia?
Todo ha sido una evolución progresiva. Los resultados, la profesionalización, la manera como he ido afrontando los entrenamientos, el cambio de entrenador... Ha ido todo un poco de la mano.
¿Cómo está gestionando que el atletismo empiece a ser más un trabajo que un juego?
Pues ahora me estoy dando cuenta de esto, porque antes lo vivía más como un hobby, era salir de la 'Uni' e irme a entrenar. Con la Copa del Mundo he estado un mes fuera de casa para la concentración en altura y para la competición, así que me he dado cuenta de que esto empieza a ser mi vida.
Y eso que ha tenido lesiones y algún problema de salud, pese a lo joven que es.
Sí. Yo creo que todos los deportistas acaban teniendo algún problema físico, pero a mí me han llegado muy pronto. Quizá también porque empecé muy de golpe y mi cuerpo no estaba preparado. La primera vez que tuve un problema físico me costó más aceptarlo, pero con el tiempo soy más flexible y digo... 'bueno, si no puedo hacer esto, busco alternativas y ya está'.
¿Entiende que haya gente que se quiera cargar la marcha?
Por un lado, es verdad que igual no vende tanto y a algunos no les interesa, pero...
Sebastian Coe debería ser el presidente de todo el atletismo y aquí caben todos. Igual si hubiese marchadores británicos... porque él se rige mucho por esas cosas.
Bueno, habría que intentar buscar solución. Al final, andar es algo que hacemos todos y tendría que valorarse más la marcha.
¿Cómo lleva la presión?
Mal. Mira, yo no recibo mucha presión exterior, pero la presión interna, la mía, la llevo muy mal. Lo intento trabajar, pero soy bastante autoexigente y eso a veces me juega malas pasadas.
Es muy guay tener al lado a María Pérez, la mejor del mundo, aunque sabes que para las competiciones un puesto es para ella
Es que sin esa autoexigencia en un deporte individual...
Ya, pero hay maneras de gestionarlo y se puede intentar llevar mejor. Me castigo bastante si algo no me sale porque no tengo el día o por lo que sea. A veces podría decir, 'bueno, no me ha salido bien, no pasa nada, otro día'. Tampoco tendría que estar machacándome durante tres días si no he hecho algo, ¿no?
¿Es tan ambiciosa como parece?
Es más esa autoexigencia que la ambición. Si puedo hacer algo, lo tengo que hacer. Es como que me marco mucho y quiero cumplir todo bien.
Después de ser clave en la plata de España en la Copa del Mundo, ¿en qué piensa ahora?
Bueno, estoy pendiente de los resultados de una resonancia, porque tuve una molestia en el cuádriceps en Brasilia y, antes de que vaya a más, quiero saber lo que es. Según los resultados, veremos. Tampoco me marco objetivos muy ambiciosos, porque soy sub-23 de primer año y sé que tengo que ir etapa por etapa.
Tampoco ha sido muy de respetar las etapas hasta ahora, ¿no?
Bueno, porque se ha ido dando, pero no estamos buscando nada en concreto.
¿Cómo es estar en una disciplina en el país de María Pérez?
Pues motiva mucho, porque es muy guay tener al lado a la mejor del mundo, aunque para las competiciones hay un puesto que lo descartas, porque es para ella.
¿Y cómo se le quedó el cuerpo cuando les envió el famoso audio a usted y a Aldara?
Es muy chulo, porque ves que confía en nosotras. Es bonito que ella, estando donde está, crea que tenemos posibilidades no de llegar donde está ella, porque eso es imposible, pero al menos de intentarlo.
Puedo llegar y puedo no llegar a los Juegos de Los Ángeles 2028, porque también aquí hay muchísimo nivel
La lógica diría que su cita ideal serían los Juegos de Brisbane en 2032, pero en 2028 están los de Los Ángeles. ¿Se fija más ahora cuando ve reportajes de California?
Hace unos meses te habría dicho que no, pero el debut en la media maratón se me ha dado mejor de lo que pensaba, quedan dos años y ya sabemos que en el deporte de alto nivel puede pasar de todo. Puedo llegar y puedo no llegar, porque también en España hay muchísimo nivel y no es sólo lo que tú hagas.
¿Tiene referentes o ídolos?
No soy muy de referentes, pero evidentemente todos nos fijamos en ella. Últimamente me fijo más en mi compañero de entreno, Paul McGrath, porque su carrera se parece bastante a la mía. Sigue en casa con su familia, sigue estudiando y es un poco lo que yo estoy haciendo. Me gusta, porque no se ha ido a ningún CAR y veo que, siguiendo ese camino, también se pueden sacar resultados.
Cambió en su día de entrenador y ahora está con Alejandro Aragoneses. ¿Qué es para usted su entrenador?
Ahora mismo es de las personas más importantes de mi vida. En WhatsApp lo tengo siempre en el número uno (ríe). Le pregunto todo y le cuento todo. Hay mucha confianza y es la clave, porque me conoce superbién.
Dentro de cuatro meses hay un Europeo en Birmingham y hace dos años en Roma, Pol McGrath se saltó etapas y fue plata en su debut absoluto. María Pérez y Aldara Meilán ya tienen plaza. ¿Cómo se plantea esta posibilidad?
Falta una plaza y el año pasado no lo habría ni pensado, porque mi idea era ir al Campeonato de España y después, vacaciones. Sé que hay una posibilidad, pero me tendría que ganar la plaza y está Antía Chamosa, que no es cualquiera. Evidentemente motiva mucho y no tengo ninguna presión. ¡Claro que me haría ilusión! No obstante, tanto yo como mi entrenador tenemos claro que no vamos a forzar más de la cuenta. Si llego, bien y si no, tampoco era el objetivo de esta temporada.
¿Qué planes tiene si la resonancia sale bien? ¿Cantones en La Coruña?
Si saliese algo malo, tendría que descansar un tiempo. Ahora me encuentro mejor, pero llevo casi dos semanas descansando. Si no hubiese nada, hablaría con mi entrenador y veríamos qué queremos hacer. También es un poco lo que nos apetezca, porque soy sub-23 y nadie me obliga a hacer nada, pero sí, podríamos ir a Cantones.
La niña aquella a la que medio engañaron para hacer una prueba de marcha, ¿habría firmado lo que ha venido desde entonces?
Bueno, es que entonces no habría ni entendido lo que me está pasando. Si me dicen que sería cuarta en una Copa del Mundo con 20 años recién cumplidos, habría dicho... '¿y eso qué es?' Cuando empecé, no tenía ni idea de lo que era todo esto.
¿La meta final es una medalla olímpica o esto no va sólo de resultados?
No sé. Hay gente que prefiere batir un récord del mundo y otros prefieren una medalla. La verdad es que pocas veces he acabado satisfecha. Mira, cuando acabé el último campeonato de Europa que gané, le dije a Alejandro, 'sí, pero podría haber hecho mejor marca'. Y él me dijo, 'ay, Sofía, y podrías haber hecho récord del mundo'.
La clave es hacer exactamente lo que necesito para rendir, aunque a veces me cueste aceptarlo
¿Es tan inconformista a la hora de entrenar que a veces pide más trabajo o no tanto?
Sí, alguna vez le he dicho que la primera serie me ha salido lenta y que puedo hacer otra, pero él me contesta que no, que se acabó el entrenamiento.
¿Qué es lo mejor del atletismo?
Al ser un deporte individual, te reta a ti mismo y al mismo tiempo lo compartes con gente, que es algo muy bonito.
¿Cuál es la clave de su éxito?
Hacer exactamente lo que necesito para rendir, aunque a veces me cueste aceptarlo. Está demostrado que si hago más, acabo lesionándome.
