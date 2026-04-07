La confesión de Carolina Marín a los niños: "Yo era muy mala, no tenía talento"

Casi dos décadas después de abandonar Huelva a los 14 años en pos de su gran sueño, Carolina Marín (32) puso punto y final este martes en su ciudad natal a una carrera de éxitos que ha estado marcada por tres graves lesiones que le han impedido hacer aún más historia.

Ha sido un día emotivo tras dos semanas con continuos reconocimientos y halagos desde que el 26 de marzo anunció en sus redes sociales que no disputaría el Campeonato de Europa que se está disputando esta semana en Huelva y que ha conquistado en siete ocasiones.

"Mi camino acaba aquí. Gracias a todos, porque también habéis formado parte de ello. En esta nueva aventura llevaré conmigo los valores que me han acompañado e intentaré devolver a la sociedad todo lo que me ha dado. Ha sido un viaje maravilloso", escribió la onubense.

Carolina volvió a sonreír con la raqueta y el volante / EFE

La campeona olímpica en Río 2016, triple medallista de oro universal y siete veces campeona continental, vivió una mañana emotiva en el Polideportivo Diego Lobato, en el barrio de La Orden, donde dio sus primeros pasos. Allí participó en un acto con niños que organizó Iberdrola, con la ayuda del Ayuntamiento de Huelva y de la Federación Andaluza de Bádminton.

Se la pudo ver muy emocionada al comprobar una vez más el enorme cariño que le tiene la afición española y, con mención especial, la andaluza y la onubense. Fueron sus últimos golpes mágicos con el volante antes de coger el micrófono en la rueda de prensa en la que anunció oficialmente que este gran viaje de casi 19 años se ha acabado.

"Hola, muy buenos días a todos. En este pabellón empecé de niña, a vuestra edad, así que me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros. ¡Que disfrutéis mucho este día!", dijo a los chavales. Se dividieron en 10 pistas en el Diego Lobato y ella fue pasando por todas ellas para dar consejos al aproximadamente un centenar de chavales divididos por colegios.

Carlina Marín, dando consejos a un grupo de niñas / EFE

A imagen y semejanza de lo que sucede en todo el continente asiático, Carolina es una celebridad en Huelva. "¡Es Carolina! ¡La de blanco es Carolina Marín, la que ganó el oro!", gritaba en la grada un joven algo despistado. Había acudido al pabellón para seguir en directo el acto paralelo al Europeo de Bádminton sin saber que la campeona olímpica era la estrella.

No es extraño pasearse por las famosas playas onubenses, como La Antilla (la playa de Lepe), Punta Umbría, Isla Cristina o Matalascañas, y ver redes sociales con niños y jóvenes practicando el bádminton, que está mucho más presente en los colegios onubenses que en el resto del país. Es otro de sus logros, el empezar a popularizar un deporte desconocido para los españoles.

Pilar Miranda, alcaldesa de Huelva, se dirigió a los niños. "¿Sabéis quién es?", les dijo. "¡Sí, Carolina Marín!", gritaron todos. "Ella es nuestro orgullo como deportista y como persona, porque la conozco bien. Es nuestra deportista más importante y ha sido la mejor del mundo. Lo más importante es ser buena persona y ella lo es", insistió la política del Partido Popular.

Carolina Marín y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda / EFE

Los pequeños le hicieron preguntas punzantes. "Hace 24 años estaba aquí como vosotros, entusiasmada con mi raqueta. Está siendo como volver a mi infancia. Yo era muy mala, pero siempre he sido muy competitiva y recuerdo cómo me enfadaba cuando mi abuela me ganaba al parchís. En Huelva gané mi primera medalla con 10 añitos", explicó con tono maternal.

"Lo más importante es ser buena persona y recordar de dónde vienes. Yo estoy muy orgullosa de ser de Huelva y de tener unos padres como los míos, que con 14 años me dejaron ir a Madrid para perseguir mis sueños. Ahora lo más importante es que estudiéis. Me habría encantado jugar el Europeo aquí , pero he tenido que priorizar la salud", prosiguió una de las mejores deportistas españolas de todos los tiempos.

"Es una locura. He entrenado ocho o nueve horas diarias y no he podido practicar otro deporte. Lo que sí hacía antes de empezar con el bádminton era bailar flamenco. Ahora quiero disfrutar de todo, de Huelva, de mis sobrinos... Me encantaría probar con el surf. ¿Sabéis que en Asia el bádminton es como aquí el fútbol?", concluyó ante la admiración generalizada.