El concurso de comer perritos que triplicó la audiencia del PSG-Real Madrid en EEUU

En la televisión por cable de EEUU hay una oferta infinita de canales. Una parte importante son deportivos. Sin embargo, encontrar los encuentros del Mundial de Clubes no es fácil. Algunos se han retransmitido a través de Univisión y la mayoría a través de TNT Sports. El 'soccer' es el cuarto deporte más seguido en un país donde el deporte 'show business'. De ahí que uno puede encontrar en la oferta audiovisual competiciones tan variopintas como una carrera de sacos o balón prisionero. Y no en cualquier canal residual, sino en la ESPN, que el 4 de Julio, Día de la Independencia Nacional, retransmitió uno de los acontecimientos más seguidos de esa jornada festiva: el Nathan's Hot Dog Eating Contest de Nueva York.

El rey del 'hot dog' al que vetaron por un anuncio vegano

¿En qué consiste este torneo? Pues en un concurso de comer perritos. De hecho, cuando sale en televisión la cara de Joey Chestnut, se abre un mar de vítores en los restaurantes desde los que sigue el evento, inundados de banderas estadounidenses. Según el Consejo Nacional de Perritos Calientes y Salchichas -todo está perfectamente regulado- se consumen al menos 150 millones de unidades el 4 de Julio. Pero el que más aporte hace a la cuenta calórica es, sin duda, Chestnut, el 'G.O.A.T.' de comer 'hot dogs'.

"El concurso se ha celebrado durante generaciones en las que hemos tenido a grandes comedores: desde Jim Mullen hasta Andrew Rudman, pasando por el japonés Takeru Kobayashi y ahora el gran Joey Chestnut. Nadie se ha acercado ni por asomo al récord que Chestnut marcó en 2021, cuando comió 76 perritos en apenas 10 minutos", relata en declaraciones a este diario George Shea, el maestro de ceremonias del evento y cofundador de la Major League Eating. Chestnut se coronó en 2025 campeón del certamen por 17ª vez tras comer 70,5 'hot dogs', después de ser vetado en la pasada edición.

La organización del concurso tomó esta decisión después de que el dominador del Nathan's Contest firmase un contrato de patrocinio con Impossible Foods, una empresa que fabrica alimentos 100% vegetales, pero con textura y sabor similar al de la carne de origen animal. Los promotores del evento saben que sin Chestnut la atención mediática se reduce. Fue la peor noticia para Patrick Bertoletti, quien defendía título. Se quedó muy lejos, con 46,5 perritos engullidos. La reina en la categoría femenina volvió a ser Miki Sudo. Logró su undécima victoria, comiendo 33 perritos en 10 minutos.

Tres veces la audiencia del Mundial de Clubes

"Una parte de mí desearía que Bertoletti fuese un completo un imbécil. Me motivaría más, pero le quiero. Con todo, quiero luchar por un récord, así que me siento un poco mal por él. Porque voy a aplastar y será aniquilado", comentaba en el pesaje previo al torneo. El récord no oficial de comer salchichas, aunque sin pan, se produjo en un evento de Netflix en 2024 con 83 'hot dogs' devorados por Chestnut frente a su gran rival histórico, Takeru Kobayashi. Sudo, de 39 años, estableció el récord mundial con 51 perritos en 2024.

"Los perritos estaban buenísimos, el clima fue magnífico y el público me llevó en volandas. Aunque es verdad que el pan estaba más pesado que habitualmente. Aunque una victoria es una victoria. Gracias por el apoyo", expresó el campeón tras un torneo que le ha reportado 10.000 dólares de premio. Un botín posible gracias al importante seguimiento que tiene el torneo: 1,62 millones de espectadores, a los que hay que sumar las visualizaciones que se producen en las múltiples redifusiones.

Es más de cinco veces la audiencia de un partido promedio del Mundial de Clubes, con 360.000 espectadores en EEUU. La semifinal entre el PSG y el Real Madrid fue el partido más visto: promedió 547 000 espectadores, con picos de 693 000. Otro ejemplo: la final de la MLS Cup 2024, transmitida por Fox, tuvo una audiencia de 468.000 espectadores. Las cifras millonarias del Nathan's Hot Dog Eating Contest se corresponden con la de un evento único en el año donde el único motivo de descalificación es si el participante vomita. Algo que no sería extraño para cualquiera de los mortales que participan en este certamen.

Casi 3.000 perritos para el Hot Dog Eating Contest

Cuenta la leyenda que el 4 de julio de 1916, cuatro inmigrantes se reunieron en el puesto de 'hot dogs' para ver quién era el más patriota. El 'yankee' más renombrado fue el que devoró más perritos que nadie. Una demostración de amor por la comida nacional. Sin embargo, se ha discutido la historieta original asegurando que nunca existió un evento que el público, por su valor emocional, ha terminado aceptando.

George Shea, maestro de ceremonias del Nathan's Hot Dog Eating Contest de Nueva York, concluye con las cifras de un evento en el que se cocinan 2.925 perritos: 1.325 para los competidores y otros 1.600 para los aficionados y el público VIP. Aunque la mayor cifra, como es costumbre, es para el Banco de Alimentos de Nueva York, que recibe una donación de 100.000 'hot dogs'.

Es una respuesta a las críticas por despilfarro, que se unen a las de nutricionistas o animalistas. En la edición de 2022 llegaron a subirse al escenario del certamen. Uno de ellos le dio un codazo a Chestnut, que reaccionó haciéndole una llave como para tumbarlo para seguir comiendo como si nada hubiera pasado. Porque el 'show', en el Nathan's Hot Dog Eating Contest, siempre de continuar.