Concluye la segunda edición de PRO Sportstech 2023

Usabilidad, innovación y alianzas: la industria deportiva asienta los pilares de su ‘roadmap techie’ en el evento celebrado en Barcelona La inteligencia artificial, la necesidad de encontrar utilidad y usabilidad a productos blockchain, y las claves para captar capital fueron algunos de los principales temas a debate

Punto y final a la segunda edición de PRO Sportstech 2023. El evento logró el sold out y congregó a más de 270 personas en Barcelona y otro centenar de seguidores en streaming durante dos jornadas, en al que expertos y startups pusieron en valor la necesidad de impulsar el ecosistema sportstech y, sobre todo, trazaron su roadmap a corto y medio plazo. Los retos de la inteligencia artificial, la necesidad de encontrar utilidad y usabilidad a productos blockchain, los nuevos formatos del deporte y el entretenimiento y los factores claves para captar inversores fueron algunos de los principales temas a debate.

El evento estuvo organizado por 2Playbook e INDESCAT. Volvió a celebrarse en la Antiga Fábrica Damm y fue posible gracias al patrocinio de Estrella Damm, Technogym, LIN3S, ATM Media y la UAX Rafa Nadal School of Sport y la colaboración de la Generalitat de Catalunya. Además, el foro cuenta con el media partner de Prensa Ibérica.

La segunda edición de PRO Sporstech dio el pistoletazo de salida con David Escudé, regidor de BCN Esports, quien aseguró que el sportstech es “un protagonista más de nuestra economía”. Tras él cogió el testigo Martín Nanni, director de tecnología de Globant Europe, empresa que compró el 51% de LaLiga Tech. El ejecutivo dio las pinceladas que llevaron a un gigante tecnológico a lanzar su propio vertical en deporte, y puso de relieve el punto de desarrollo de esta actividad respecto a otras industrias.

También aterrizó conceptos que, en ocasiones, pueden sonar difusos o complejos de realizar, como es la propia transformación digital de las organizaciones: “Muchas veces, hay organizaciones pequeñas que sienten vértigo cuando escuchan hablar de transformación digital. Siempre parece que es algo enorme, que les queda lejos, pero está compuesta por pequeños pasos. Cada paso atrae un componente de valor: la transformación digital no es un destino, es un camino”, aseguró Nanni.

En esta idea se profundizó en la primera mesa redonda, en la que David Hernando (SportBoost), Aitor Jiménez (Baskonia-Alavés), Susana Closa (Institut Barcelona Esports) y Dídac Lee (Galdana Ventures) sentaron las bases para construir el ecosistema sportstech en una ciudad o región. Lee definió el esfuerzo como “una NBA global”. Se refería a la necesidad de “captar talentos diversos, de distintos lugares y sectores, que se sumen para aportar un valor añadido en conjunto”.

El debate giró entonces sobre otra barrera que actualmente separa clubes y startups. Hernando señaló que “los clubes aún tienen una mentalidad muy vendedora, de salir a captar marcas como patrocinadores y venderles algo, y deberían abrirse más a nuevos modelos de media for equity u otros modelos de relación porque pierden oportunidades de incorporar empresas que pueden aportar valor a su ecosistema sin tener que pasar por un intercambio monetario en patrocinio”. Para ello los propios equipos deben apoyarse en socios externos, que les permitan desarrollar proyectos tecnológicos y digitales y saber elegir las herramientas y empresas más adecuadas para sus necesidades y objetivos entre el cada vez más amplio mar de startups deportivas.

Y no solo a la necesidad de los clubes de seleccionar sus partners tecnológicos hizo alusión PRO Sportstech 2023. Albert Mundet (Barça Innovation Hub), Cinto Ajram (CA Sports), Ferran Prieto (Pau Gasol Enterprises) y Francis Casado (3D Digital Venue) tuvieron un profundo debate sobre cómo conectar empresas tecnológicas de nueva creación e inversores.

Todos apuntaron al modelo estadounidense como la referencia. Mundet destacó que “nos venden muchos productos y pocos modelos de negocio; lo que queremos es, con los activos del Barça Innovation Hub, acelerar esos negocios y aportarles valor desde nuestra estructura”. Casado, con experiencia en cerrar rondas de financiación, puso el énfasis en que “a veces hay emprendedores que lanzan un servicio porque les gusta, pero no porque exista una clara demanda en el mercado o no saben tocar a la puerta de los inversores; eso es algo que no se enseña en ningún sitio y es clave”.

Otro de los puntos calientes llegó con la Kings League, cuyo modelo de éxito fue debatido por Oriol Querol (Kosmos), Kike Levy (Meta) y Enric Jové (UAX Rafa Nadal). Querol admitió que uno de los principales retos es dar recurrencia a las nuevas competiciones y trazar “una expansión controlada, tanto en número de equipos como de territorios”.

Y Jové apuntó a las dos claves que han hecho de la competición un éxito de audiencias: “Se han ofrecido todos los contenidos en abierto y se ha permitido la participación del aficionado. Además, han entendido cómo las marcas consiguen sus objetivos de conectar con la audiencia sin el modelo tradicional de patrocinio o de U televisiva”, afirmó el experto. Además, añadió que el hecho de que el influencer y presidente de club tenga su propia audiencia ayuda a atraer aficionados. “Por eso ha podido crear su propia competición e inventar las normas, algo que si pasara por la Fifa tardaría tres generaciones de directivos en cambiarse”, afirmó.

En la reinvención de las competiciones y los formatos audiovisuales incidió Stephen Nuttall, director de televisión de la Copa América. También tuvo su espacio la salud, un vector cada vez más explorado no sólo por startups, sino por gigantes tecnológicos como Apple o Amazon. La necesidad de la población tras el confinamiento ha agudizado el uso de este tipo de aplicaciones, consolidadas como uno de los grandes focos de la inversión y de los más resilientes, a diferencia del fitness tech, que da síntomas de retroceso tras el boom inicial.

La web3 y las tecnologías blockchain también tuvieron su protagonismo, a pesar de haber perdido el foco con los avances en inteligencia artificial generativa. Carlos Solana, de Mediapro, trató de racionalizar su uso y los siguientes pasos a seguir para integrarlas en el deporte desde la perspectiva del fan engagement, que ha sido su principal puerta de entrada hasta la fecha.

“Las propiedades deportivas no tenían realmente conocimiento de este tipo de tecnologías. Asumían que este tipo de empresas entendía las propuestas de valor que tenían que hacer al fan, pero las empresas cripto tampoco lo sabían, y eso ha generado una falta de integración entre ambos mundos. Ahora el fan tiene más experiencia y exigencia, y lo que plantea es qué puede hacer con ese token o NFT. No quiere un producto solo para ver cómo sube o baja de precio”.

Y precisamente de inteligencia artificial giró la ponencia de Jordi Roquer, de ATM Media. El ejecutivo explicó el recorrido que han seguido estas tecnologías y aseguró que “ahora estamos en una fase de deep learning, una fase avanzada de computación y procesamiento de datos".

Athos gana la Sports Investment Competition

La primera jornada se cerró con la competición de startups. La ganadora fue Athos, con sus pies de gato para escalada con impresión 3D y materiales sostenibles. La compañía, con sede en Barcelona, escanea el pie de cada cliente para diseñar el calzado a su medida, y apuesta por un modelo de producción únicamente en base a la demanda para evitar el sobrestock. Athos se impuso a las otras cinco finalistas: Neuboots, Oratrex, Miobio, Berrly y Powerinstep. Las seis habían pasado previamente por las fases de votación, a la que se presentaron más de una treintena de startups en esta segunda edición.

Al alzarse con la victoria en la Sports Investment Competition, Athos accederá a un paquete valorado en más de 60.000 euros, que consta de las siguientes contraprestaciones: un paquete de acciones de comunicación en 2Playbook; un encuentro de mentoría con Dídac Lee, socio de Galdana Ventures e inversor en startups para analizar la propuesta de valor del proyecto y su presentación frente a inversores; un año de membresía gratis a INDESCAT; una reunión de seguimiento del proyecto con Sportboost; el acceso prioritario al programa de aceleración de AticcoLab, junto a tres meses de membresía gratuita en Aticco Bogatell para un máximo de dos founders; un 50% de descuento para la startup ganadora en las entradas para acudir a ISPO Múnich 2023 y una sesión piloto con T3N Sports Investment en las instalaciones de ESC LaLiga & NBA.

Challenges para conectar start ups y properties

La segunda jornada giró en torno a los Challenges. Se trata de una nueva iniciativa desarrollada en esta segunda edición con el objetivo de dar más protagonismo a las startups. Cada propiedad deportiva plantea diferentes retos a resolver a las empresas para generar sinergias entre ambas organizaciones y trabajar en proyectos conjuntos sobre estos aspectos.

El primer Challenge estuvo promovido por Tennium, organizadora del Godó y la Davis, entre otros eventos y la Euroliga. Ambas buscaban soluciones para fomentar la creación de experiencias y actividades para el aficionado, con el objetivo de incrementar la explotación comercial de los datos de manera no invasiva. Y con una segunda variante: cómo interactuar y recuperar a los denominados usuarios zombies, aquellos registrados pero que no interactúan. Las star ups Berrly, PlayerON, Sport&Apps y TeamTag. PlayerON, cuya presentación corrió a cargo de una de sus cofundadoras, Maitane López.

En el segundo Challenge, promovido por Afydad, Gestiona Associació y Fluidra, se puso el foco en la innovación a través de productos o servicios que se basen en nuevas tecnologías (industria 4.0), digitalización o nuevos materiales, entre otros. En este segundo reto la ganadora fue Nagi, frente a WaterRock, T Swim y Live Fresh.

El tercer Challenge lo cerraron RPM Sports, SevenMila y Ocisport. Planteó la búsqueda de soluciones o servicios digitales para la gestión de eventos deportivos (carreras urbanas, de montaña o de cualquier modalidad deportiva) que ayuden a mejorar la operativa el día del evento y la seguridad de los participantes. Novotiming se impuso a Blovize y Competize.