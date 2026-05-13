Comunicado del Barça para manifestar el malestar por el arbitraje en la final de la Champions de hockey

El Barça ha comunicado su malestar y preocupación por el arbitraje sufrido en la final de la WSE Champions League de hockey patines ante el Porto del pasado domingo 10 de mayo.

Tanto los jugadores como el cuerpo técnico ya manifestaron el descontento al finalizar el partido, sobre todo por vía de un Sergi Fernández que no tuvo problemas en setenciar que había sido una vergüenza la actuación de la pareja italiana, que sobre todo en la segunda mitad decantaron todas las decisiones a favor del equipo portugués y en contra de los intereses del Barça.

En el comunicado, el club manifiesta tanto el descontento con las decisiones como también con la utilización del VAR, que tampoco actuó de manera correcta.

Este es el comunicado completo:

"El FC Barcelona desea expresar su preocupación y malestar por diversas decisiones arbitrales acontecidas durante la final de la Copa de Europa de hockey patines celebrada en la ciudad de Coimbra (Portugal) el pasado 10 de mayo, así como por el criterio aplicado en determinadas intervenciones del sistema VAR a lo largo del encuentro.

Nuestro club siempre ha defendido los valores del respeto institucional, la deportividad y la integridad de las competiciones europeas. Precisamente por ello, entendemos que una final continental exige el máximo nivel de exigencia, rigor y coherencia en todos los ámbitos que rodean el desarrollo del partido, especialmente en aquello que afecta directamente a la igualdad competitiva.

Consideramos que algunas de las decisiones tomadas durante el encuentro generaron una evidente sensación de desequilibrio y acabaron teniendo una incidencia significativa en momentos clave de la final. Del mismo modo, creemos necesario abrir una reflexión sobre la utilización y los criterios de aplicación del sistema VAR, cuya función debe ser aportar claridad, uniformidad y seguridad al arbitraje.

El Barça celebra en Coimbra / FEP

El FC Barcelona respeta plenamente la complejidad de la labor arbitral y la dificultad inherente a la toma de decisiones en partidos de máxima exigencia. Sin embargo, también entiende que la dimensión y prestigio de una competición europea requieren mecanismos que garanticen la mayor transparencia posible y eviten situaciones que puedan generar dudas entre clubes, deportistas y aficionados.

Por este motivo, solicitamos al máximo organismo europeo del hockey patines una revisión detallada de las acciones más controvertidas del encuentro y una evaluación de los protocolos arbitrales y tecnológicos aplicados durante la final, con el objetivo de seguir fortaleciendo la credibilidad y el prestigio de nuestras competiciones.

El FC Barcelona continuará trabajando y compitiendo con el compromiso, la responsabilidad y el respeto que siempre han caracterizado a nuestra entidad, defendiendo al mismo tiempo los intereses de nuestro equipo y de todos aquellos que forman parte de nuestro club".