El Comú de Escaldes-Engordany organiza una jornada sobre el futuro del periodismo deportivo

El Comú de Escaldes-Engordany (Andorra) fue este jueves el escenario de un debate bastante interesante: los retos de futuro del periodismo deportivo, que inciden no solo a quien fabrica la información, sino también a quien la compra mediante determinadas formas.

El ciclo Conferències 360 está organizado por la corporación pública escaldenca y presentado por el periodista Sergi Mas, formado por una mesa redonda donde tomaron parte cuatro prestigiosos profesionales del sector, como fueron el Director del Diario Sport, Joan Vehils; la subdirectora de Mundo Deportivo, Cristina Cubero; el periodista deportivo del Diari d’ Andorra, Ivan Álvarez, y Gaby Fernández, director-presentador del programa matinal de Ràdio Nacional d’Andorra, “Avui serà un bon dia”.

Al inicio del debate Sergi quiso dedicar poco tiempo a la nostalgia, y optó por dedicarlo a retos y soluciones de futuro, donde destacamos un dato: la publicidad en la prensa digital ya consigue un 95% del total de los ingresos de los medios.

Cristina Cubero se mostró muy optimista por el futuro del oficio, y de sus usuarios, al recordar que Mundo Deportivo ya suma 120 años explicando historias, “con la particularidad que ahora se explican de manera diferente y que con el paso del tiempo hemos ido modificando la manera de expresarlas. Es más: esto seguirá así”.

El director del Diario Sport, Joan Vehils, en el debate del ciclo 'Conferències 360' / Comú de Escaldes-Engordany

Joan Vehils remarcó “la solvencia de los grupos mediáticos para ofrecer productos competitivos, sin olvidar que la gente más joven desea entretenimiento y buena información, por este orden”. No es un reto fácil, pero el camino es este.

Por su parte, el radiofonista Gaby Fernàndez subrayó que “en Andorra todo parece más complicado, porque casi todos nos conocemos; y por tanto esto ente de acceso a una información que tenemos que gestionarla de la mejor manera posible”.

El periodista Ivan Álvarez quiso destacar la diferencia entre el tratamiento del deporte andorrano y español, “porque somos paises diferentes. En España manda el fútbol sobre todas las cosas. En el Pirineo es diferente, porque todo el engranaje deportivo está más repartido entre baloncesto, esquí y otros deportes”.

Los ponentes coincidieron que el oficio está en permanente cambio, y que en este siglo ya va a toda velocidad; que los medios se convertirán (si no lo han hecho ya) en multiplataformas en las cuales no solo se dedicarán a vender papel; que el periodismo tendrá que encontrar su equilibrio entre la inmediatez al publicar una noticia de interés y que el mejor de todo continuará siendo saber explicar buenas historias relacionadas con el deporte y los deportistas, combinando información rigurosa con formatos más atractivos para captar la atención de los usuarios que despacio se decantan por un uso digital.

Y como que la influencia de la IA parece inevitable, los ponentes coincidieron que esta herramienta tendrá que tratarse como un aliado y no como un enemigo. Al final fueron setenta minutos de debate que se quedaron cortos. Esperaremos.