¿Por qué no compite Chris Bumstead (Cbum) en el Mr Olympia 2025? Así es su nueva vida lejos del culturismo

Chris Bumstead, conocido mundialmente como "Cbum" y figura icónica del culturismo moderno (con más de 25M de seguidores en Instagram), no estará en la tarima del Mr. Olympia 2025. Todos le echarán de menos cuando los mejores físicos del planeta pisen el escenario en Las Vegas. Su ausencia es la consecuencia de una decisión consciente y planificada, tras anunciar su retirada oficial en la edición de 2024.

Bumstead 'colgó las botas' con seis títulos consecutivos en Classic Physique, siendo uno de los atletas más revolucionarios de los últimos tiempos y cambiando por completo la estética de la categoría con su físico prodigioso. Nunca nadie pudo con él. Tras proclamarse campeón por última vez, confirmó que dejaría las competiciones, incluso después de hacer una aparición simbólica en el EVLS Prague Pro.

Un problema de salud oculto

Durante una conversación reciente con el biólogo Gary Brecka en su pódcast, Bumstead reveló un aspecto hasta ahora poco conocido de su trayectoria: a los 22 años fue diagnosticado con una enfermedad autoinmune que afectaba a sus riñones, un problema que casi lo obligó a abandonar el culturismo. En 2018, mientras se preparaba para el Olympia, sufrió una inflamación severa y edema en las piernas que lo llevó directamente al hospital.

"Fue uno de los momentos más grandes de sentirme impotente, completamente fuera de control", relató. Esa experiencia marcó un antes y un después en su manera de entrenar y en la forma de cuidar su cuerpo, obligándolo a replantear sus límites.

Una reflexión sobre el culturismo

Bumstead reconoció que aquel episodio lo hizo consciente de los riesgos del culturismo profesional. "El culturismo no es un deporte saludable. Hay mucho que le exiges a tu cuerpo", admitió. Subrayó que los sacrificios no solo afectan a nivel físico, sino también en la esperanza de vida, dado el desgaste y el uso frecuente de sustancias químicas dentro del circuito competitivo.

En ese sentido, lanzó un mensaje contundente dirigido a los jóvenes: "Les aconsejo que no empiecen con esteroides, primero deben agotar todas las vías naturales". Sus palabras llegan en un momento en que la popularidad del gimnasio y el fitness ha disparado el uso de sustancias dopantes incluso entre quienes no compiten.

El pilar de su vida personal

Bumstead también destacó la importancia del apoyo emocional de su entorno más cercano. Atribuyó gran parte de su estabilidad y éxito a su esposa, con quien recientemente ha tenido una hija, asegurando que sin ella su carrera no habría sido igual. "Hay una diferencia entre lograr el éxito y perderse en el camino. Si me preguntas si habría sido exitoso sin ella, absolutamente no", confesó.

Ahora, alejado de la presión extrema de las competiciones, su vida se centra en nuevos proyectos empresariales como Raw Nutrition, Bum Energy, Gymshark o su aplicación de entrenamientos, además de la producción del propio Olympia. Se mantiene en forma y entrena con regularidad, pero sin la exigencia que demandaba el escenario profesional. "No estoy entrenando para Mr. Olympia, pero podría aparentarlo", bromeó recientemente en sus redes.

La decisión de apartarse de la élite responde tanto a su salud como a la búsqueda de un equilibrio entre el deporte y su vida familiar. Y aunque no compita en 2025, seguirá siendo uno de los grandes referentes del público joven y del cánon de belleza del físico que le suceda como nuevo campeón de la categoría Classic Physique.

Una vez arrancada la acción en este Mr Olympia, Chris Bumstead compartió una publicación a través de su Instagram con una fotografía de su época de competición y la frase: "Cuando termine este capítulo, ¿serás capaz de decir que realmente le diste todo lo que tenías?"