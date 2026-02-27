Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DEPORTES

El Comité Ejecutivo, una nueva visión para una nueva era del deporte español

La puesta en marcha del Comité Ejecutivo del Deporte Español es un nuevo camino de unión de fuerzas en la organización y proyección del deporte en España

La Asociación Deporte y Sociedad, Laboratorio de Ideas organizó esta primera sesión de 2026

La Asociación Deporte y Sociedad, Laboratorio de Ideas organizó esta primera sesión de 2026 / deporteysociedad

SPORT.es

Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE) y Alberto Palomar, Profesor de Derecho Administrativo, Magistrado (EV) y abogado compartieron con el público asistente (cerca de un centenar de personas) sus puntos de vista sobre la nueva organización del Deporte Español y la creación del Comité Ejecutivo del Deporte. No sólo eso, sino que también ofrecieron de primera mano cómo se ha gestado este Comité, con que estamentos deportivos se ha hablado y a las conclusiones que han llegado para ponerlo en marcha de la manera más eficaz posible. La sesión estuvo moderada por Rodrigo Domínguez, miembro de la Asociación Deporte y Sociedad, quien traslado las diferentes preguntas de los asistentes a Alberto Palomar y Alejando Blanco.

La Asociación Deporte y Sociedad, Laboratorio de Ideas organizaba esta primera sesión de 2026 abriendo la reflexión sobre este nuevo modelo del deporte español que va a ser un antes y un después en el sector. Durante la sesión ambos ponentes presentaron las ventajas y desventajas de esta nueva organización del deporte en España. Se pusieron sobre la mesa ideas y datos que mostraron a los asistentes en qué punto está el deporte en nuestro país.

Explicó Alberto Palomar que durante el proceso de creación los agentes de los diferentes estamentos se han sentido escuchados y se busca, con este Comité Ejecutivo, ser capaces de fijar objetivos comunes y que cada uno los ejerza en su ámbito.

Algunas de las ideas con las que se quiere trabajar desde el Comité:

•       La necesidad de ampliar la práctica física y el deporte

•       Formulación de políticas sectoriales que incluyan la referencia al ejercicio físico y el deporte.

•       Establecimiento de un régimen diferencial de la actividad física y el deporte.

•       Redimensionamiento del papel de las FFDD

•       Búsqueda de un nuevo marco para la gestión (régimen federativo, fiscal, de responsabilidad). El alcance de la intervención pública)

•       La consideración industrial y económica del deporte: marco y técnica de incentivación

•       La profundización en la definición del marco profesional del deporte

El encuentro ha puesto el foco en la responsabilidad, la modernización y el refuerzo de la gobernanza para proteger mejor a quienes son el centro del sistema: los deportistas. Una reflexión compartida bajo la premisa de que el deporte no puede quedarse inmóvil, sino que debe evolucionar, anticiparse y fortalecerse.

La jornada ha sido impulsada por Deporte y Sociedad y ha contado con la participación de su presidente, Carmelo Paniagua, y de Alberto Palomar, en un debate comprometido con el futuro del deporte español, preparado para dar el siguiente paso.

