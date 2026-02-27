El Comité Ejecutivo, una nueva visión para una nueva era del deporte español

Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE) y Alberto Palomar, Profesor de Derecho Administrativo, Magistrado (EV) y abogado compartieron con el público asistente (cerca de un centenar de personas) sus puntos de vista sobre la nueva organización del Deporte Español y la creación del Comité Ejecutivo del Deporte. No sólo eso, sino que también ofrecieron de primera mano cómo se ha gestado este Comité, con que estamentos deportivos se ha hablado y a las conclusiones que han llegado para ponerlo en marcha de la manera más eficaz posible. La sesión estuvo moderada por Rodrigo Domínguez, miembro de la Asociación Deporte y Sociedad, quien traslado las diferentes preguntas de los asistentes a Alberto Palomar y Alejando Blanco.

La Asociación Deporte y Sociedad, Laboratorio de Ideas organizaba esta primera sesión de 2026 abriendo la reflexión sobre este nuevo modelo del deporte español que va a ser un antes y un después en el sector. Durante la sesión ambos ponentes presentaron las ventajas y desventajas de esta nueva organización del deporte en España. Se pusieron sobre la mesa ideas y datos que mostraron a los asistentes en qué punto está el deporte en nuestro país.

Explicó Alberto Palomar que durante el proceso de creación los agentes de los diferentes estamentos se han sentido escuchados y se busca, con este Comité Ejecutivo, ser capaces de fijar objetivos comunes y que cada uno los ejerza en su ámbito.

Algunas de las ideas con las que se quiere trabajar desde el Comité:

• La necesidad de ampliar la práctica física y el deporte

• Formulación de políticas sectoriales que incluyan la referencia al ejercicio físico y el deporte.

• Establecimiento de un régimen diferencial de la actividad física y el deporte.

• Redimensionamiento del papel de las FFDD

• Búsqueda de un nuevo marco para la gestión (régimen federativo, fiscal, de responsabilidad). El alcance de la intervención pública)

• La consideración industrial y económica del deporte: marco y técnica de incentivación

• La profundización en la definición del marco profesional del deporte

El encuentro ha puesto el foco en la responsabilidad, la modernización y el refuerzo de la gobernanza para proteger mejor a quienes son el centro del sistema: los deportistas. Una reflexión compartida bajo la premisa de que el deporte no puede quedarse inmóvil, sino que debe evolucionar, anticiparse y fortalecerse.

La jornada ha sido impulsada por Deporte y Sociedad y ha contado con la participación de su presidente, Carmelo Paniagua, y de Alberto Palomar, en un debate comprometido con el futuro del deporte español, preparado para dar el siguiente paso.