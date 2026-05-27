Comienza en Alcobendas la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026

La gran cita del calendario internacional de escalada, World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026, arranca este jueves en el municipio de Alcobendas para volver a situar, por segundo año consecutivo, a la región como epicentro de la escalada profesional.

A lo largo de cuatro jornadas de competición se desarrollarán diferentes pruebas de dos disciplinas de alta competición: velocidad y boulder. Cerca de 300 atletas en las categorías absoluta femenina y masculina se reunirán en la explanada del Polideportivo Municipal José Caballero, un espacio que acogerá las pruebas deportivas y que contará además con otras actividades paralelas en un entorno amplio y accesible para el público.

El evento está organizado por World Climbing, Prensa Ibérica y la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme); cuenta con el impulso de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Alcobendas y el Consejo Superior de Deportes; y el apoyo de Fenie Energía, El Granero, Sharma Climbing, TuAsistenteConIA.com, EP Climbing, Kailas, TrueSpeed y Perfect Descent.

Competición

Durante la jornada del jueves los atletas especializados en la modalidad de boulder competirán en las clasificatorias: por la mañana será el turno de la competición femenina, y por la tarde, se medirán en la categoría masculina.

El viernes las protagonistas serán las atletas de boulder femenino, que disputarán las semifinales durante la mañana y, por la tarde, las clasificadas se medirán en la gran final.

El sábado tendrán lugar las semifinales de boulder masculino durante la sesión matutina y, en horario vespertino, se disputará la final de esta modalidad.

El domingo la competición de velocidad incluirá ambas categorías, intercalando por la mañana las pruebas clasificatorias, primero femeninas, y posteriormente masculinas. Por la tarde se disputarán el podio de velocidad femenino y masculino que pondrá el broche a la Copa del Mundo de Escalada en Madrid.

España estará representada en bloque por nombres como Guillermo Peinado, Geila Macià o Hugo Martín, mientras que en velocidad competirán, entre otros, Leslie Romero, Erik Noya, Carla Martínez y Miguel Gómez.

A nivel internacional, el evento va a contar con la participación de atletas como Oriane Bertone, Sorato Anraku, Erin McNiece o Mejdi Schalck en la disciplina de bloque. En velocidad, el cartel incluye a referentes como Jianguo Long, Zach Hammer o Yafei Zhou, que competirán en un formato que combina explosividad, precisión y lectura técnica sobre un muro homologado.

La inclusión de ambas disciplinas responde al objetivo de impulsar la escalada en todas sus vertientes competitivas y acercarla a un público cada vez más amplio, especialmente a las nuevas generaciones. El crecimiento de la escalada en España durante los últimos años explica en buena medida esta apuesta.

El oro olímpico en Tokio 2020 y la destacada presencia española en París 2024 han actuado como catalizadores de un fenómeno que se refleja tanto en el aumento de licencias como en la proliferación de instalaciones específicas en todo el país. Cada vez son más los jóvenes que encuentran en el rocódromo un espacio de entrenamiento, ocio y comunidad, convirtiendo esta práctica en uno de los deportes con mayor proyección.

World Climbing Series 2026

Tras el éxito el pasado año de la IFSC Climbing World Cup Comunidad de Madrid 2025, la nueva denominación World Climbing Series refuerza la dimensión internacional del circuito y sitúa a la Comunidad de Madrid y a Alcobendas dentro del calendario global de escalada de élite. Se trata de una parada estratégica dentro de un circuito que recorre distintos países y que reúne a los mejores especialistas del mundo en cada disciplina.

Noticias relacionadas

La combinación de élite internacional, talento nacional y un formato abierto al público sitúa a la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 como una de las grandes citas del calendario deportivo del año.