Comer sin restricciones transforma el físico del culturista Josema Beast tras su paso por el Mr. Olympia: "Una locura"

José Manuel Muñoz Quiles, más conocido como Josema Beast, es uno de los mejores culturistas españoles en la actualidad. Pese a sus 24 años, el joven culturista de Yecla ya está en la pomada de los mejores del mundo tras su 4º lugar en el último Mr. Olympia en la categoría Classic Physique, división en la que ya es uno de los favoritos para ganar el próximo año en Las Vegas.

Un mes después de su aplastante victoria en el PRO Show de Rumanía que le dio el pase directo al Olympia de 2026, Josema disfruta de un merecido descanso como competidor y disfruta de la desconexión necesaria para darle forma a un físico que evoluciona por momentos.

Josema es un atleta que se caracteriza por mostrar una condición extrema en las competiciones, una cualidad que destaca todavía más gracias a su descomunal tamaño y calidad muscular en la cadena posterior y en las poses de espaldas. Es por ello que cualquier mejora en la etapa 'off season' que arranca ahora, con el clásico 'rebote' post competición comiendo sin restricciones y dándose los lujos que tanto echaba de menos, será bienvenida en un físico monstruoso y con margen de crecimiento.

El talentoso culturista español ha compartido un vídeo a través de sus redes sociales con el estado actual de su físico, dejando sin palabras a los aficionados, que reaccionaban atónitos con comentarios como: "Vuelve pronto a Open Josema por favor, queremos ver tu condición con los chicos grandes"; "Locura (Pablo Llopis)"; "¿Y este bicho es Classic? Vaya locura lo del año que viene"; en referencia a su posible salto de futuro a la categoría reina, sin límite de peso.

Esta es una posibilidad que es más que probable, ya que Josema hizo su debut profesional como 'Open', aunque se acabara haciendo Mr. Olympia y diera el golpe definitivo a su carrera como Classic. Fran Espín, preparador de Joan Pradells y gran referente del circuito profesional, decía esto en una entrevista sobre Josema: "Siendo Open podría estar tranquilamente en un top-5 del Mr. Olympia con el tiempo. Lo que él decida bien estará porque tiene físico para las dos categorías, está a otro nivel".