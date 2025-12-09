Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sorteo Copa del ReyInvasión EintrachtGerard MartínBarcelona - EintrachtRivales Barça CopaBarcelona - Eintracht horarioBarcelona - Eintracht alineacionesGerard PiquéMbappéRonceroLesión MilitaoMural LamineTrumpClasificación Liga
instagramlinkedin

CULTURISMO

Comer sin restricciones transforma el físico del culturista Josema Beast tras su paso por el Mr. Olympia: "Una locura"

El cuarto clasificado del Mr. Olympia 2025 sorprendió con el estado actual de su físico fuera de competición

El cambio físico de Josema Beast

El cambio físico de Josema Beast / josema__beast

Iker Lloveras

Iker Lloveras

José Manuel Muñoz Quiles, más conocido como Josema Beast, es uno de los mejores culturistas españoles en la actualidad. Pese a sus 24 años, el joven culturista de Yecla ya está en la pomada de los mejores del mundo tras su 4º lugar en el último Mr. Olympia en la categoría Classic Physique, división en la que ya es uno de los favoritos para ganar el próximo año en Las Vegas.

Un mes después de su aplastante victoria en el PRO Show de Rumanía que le dio el pase directo al Olympia de 2026, Josema disfruta de un merecido descanso como competidor y disfruta de la desconexión necesaria para darle forma a un físico que evoluciona por momentos.

Josema es un atleta que se caracteriza por mostrar una condición extrema en las competiciones, una cualidad que destaca todavía más gracias a su descomunal tamaño y calidad muscular en la cadena posterior y en las poses de espaldas. Es por ello que cualquier mejora en la etapa 'off season' que arranca ahora, con el clásico 'rebote' post competición comiendo sin restricciones y dándose los lujos que tanto echaba de menos, será bienvenida en un físico monstruoso y con margen de crecimiento.

El talentoso culturista español ha compartido un vídeo a través de sus redes sociales con el estado actual de su físico, dejando sin palabras a los aficionados, que reaccionaban atónitos con comentarios como: "Vuelve pronto a Open Josema por favor, queremos ver tu condición con los chicos grandes"; "Locura (Pablo Llopis)"; "¿Y este bicho es Classic? Vaya locura lo del año que viene"; en referencia a su posible salto de futuro a la categoría reina, sin límite de peso.

Esta es una posibilidad que es más que probable, ya que Josema hizo su debut profesional como 'Open', aunque se acabara haciendo Mr. Olympia y diera el golpe definitivo a su carrera como Classic. Fran Espín, preparador de Joan Pradells y gran referente del circuito profesional, decía esto en una entrevista sobre Josema: "Siendo Open podría estar tranquilamente en un top-5 del Mr. Olympia con el tiempo. Lo que él decida bien estará porque tiene físico para las dos categorías, está a otro nivel".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Demoledora acta del Real Madrid - Celta: tres expulsiones y Carvajal señalado
  2. Mercado de fichajes, hoy 8 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
  3. Alarma e indignación contra los jugadores 'tóxicos' que condenaron a Xabi Alonso
  4. Óscar Freire, exciclista profesional (49 años), sobre el dopaje: 'He pasado más controles que nadie simplemente por ser español
  5. Edu Aguirre pierde los papeles tras la derrota del Real Madrid: 'Dependemos de que a chavales multimillonarios les apetezca jugar o no
  6. Lo que no se vio del Madrid - Celta: el “no me jodas” de Xabi Alonso, el impotente 'echadle huevos' y el “luego lloráis” de Carvajal
  7. El Girona busca una 'fórmula Eric Garcia' con Marc Bernal
  8. Gerard Martín: 'Szczesny me dijo que no llorara y que pensase dónde estaba hace dos años

Alcaraz gana a Fonseca en la exhibición de Miami ante la mirada de Busquets y Jordi Alba

Alcaraz gana a Fonseca en la exhibición de Miami ante la mirada de Busquets y Jordi Alba

Ni Lamine ni Modric: el rey de la trivela jugó en el Barça hace 22 años

Ni Lamine ni Modric: el rey de la trivela jugó en el Barça hace 22 años

Vitor Roque habla sobre un posible regreso a Europa

Vitor Roque habla sobre un posible regreso a Europa

Sorteo dieciseisavos de la Copa del Rey 2025-26: a qué hora es, equipos y dónde ver por TV

Sorteo dieciseisavos de la Copa del Rey 2025-26: a qué hora es, equipos y dónde ver por TV

El PSV, juez de un Atlético golpeado

El PSV, juez de un Atlético golpeado

Donald Trump lo confirma: desvela todos los detalles de la cartelera del gran evento de la UFC en la Casa Blanca

Donald Trump lo confirma: desvela todos los detalles de la cartelera del gran evento de la UFC en la Casa Blanca

Maxi López revela cómo eran las salidas nocturnas junto a Ronaldinho en Barcelona

Maxi López revela cómo eran las salidas nocturnas junto a Ronaldinho en Barcelona

La Champions vuelve al Camp Nou y el madridismo encierra a Xabi Alonso

La Champions vuelve al Camp Nou y el madridismo encierra a Xabi Alonso