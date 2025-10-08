Comenzó en Barcelona el Sportbiz Europe, el congreso que debate el futuro deportivo
El congreso internacional reunió a líderes del sector en su primer día de conferencias para debatir sobre el futuro de la industria deportiva, el papel del fan y la evolución del contenido en la era digital
Barcelona volvió a convertirse en el epicentro del debate sobre la transformación de la industria deportiva con una nueva edición del Sportbiz Europe, que hoy celebró su primer día de conferencias. Marcas, clubes y ligas coincidieron en un mensaje común: el éxito ya no depende solo del producto, sino de la conexión con el fan y la cultura que se construye a su alrededor.
Durante la jornada se abordaron temas clave como la evolución del contenido, el papel de las redes sociales y los cambios en los hábitos de consumo de las audiencias. Todos coincidieron en que el fan actual no solo quiere ver deporte: quiere sentirse parte de algo.
Sebastián Ballester, jefe de marketing de ASICS, insistió en la importancia de tener un mensaje claro y auténtico, recordando que la cultura y los valores pesan más que un producto bonito.
Por su parte, Jacopo Pulcini, director de Branding de Genoa C.F.C, destacó que no son un equipo grande, pero que su principal estrategia es ser innovadores sin perder sus raíces, subrayando la necesidad de equilibrar el respeto por la historia con nuevas formas de conectar con las generaciones jóvenes.
Xenia Esteve, Director de Marketing de Euroliga, presentó su estrategia fan-centric, basada en el lema “Born not Build”, y explicó cómo ha logrado equilibrar su audiencia global entendiendo dónde están sus seguidores y cómo consumen contenido.
En definitiva, el Sportbiz Europe dejó un mensaje claro en su jornada inaugural: el futuro del marketing deportivo pasa por escuchar, entender y evolucionar junto al fan, construyendo marcas que inspiren comunidad, autenticidad y propósito.
