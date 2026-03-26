El COI admite "falta de flexibilidad" en la retirada de senyeres durante los Juegos y promete revisar su política

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha respondido formalmente al Parlament de Catalunya después de que su presidente, Josep Rull, denunciara la retirada de senyeres y esteladas durante la competición de esquí de montaña celebrada el pasado 19 de febrero, en la que el catalán Oriol Cardona Coll se proclamó campeón olímpico.

En una carta firmada por el director ejecutivo de los Juegos Olímpicos, Christophe Dubi, el COI asegura que entiende perfectamente la preocupación expresada por Rull y reconoce la necesidad de aplicar la política sobre banderas con "cierto grado de flexibilidad" y de manera "razonable, sensata y apropiada", en consonante con los valores de respeto y con la "expresión festiva y cultural" propia del ambiente olímpico.

Un compromiso para futuras ediciones

En su respuesta, según informa ElNacional.cat, Dubi afirma que la situación vivida en Milán-Cortina "se tendrá en cuenta para futuras ediciones" con el objetivo de garantizar que los Juegos se desarrollen como "una celebración acogedora y respetuosa para todos".

El COI insiste en que valora la historia, la cultura y la identidad de todas las regiones representadas por atletas y aficionados, y que su intención es evitar que las normas sobre símbolos puedan interpretarse de forma excesivamente restrictiva.

El incidente en la prueba de esquí de montaña

Los hechos se produjeron durante la prueba en la que compitieron, además de Cardona, los catalanes Ot Ferrer y Maria Costa, arropados por seguidores y familiares que exhibían senyeres y esteladas.

Los servicios de seguridad obligaron a los seguidores de estos deportistas a retirar estas banderas alegando que el COI prohíbe cualquier manifestación de propaganda política, religiosa o racial en los recintos olímpicos.

Sin embargo, sí se permite la presencia de banderas estatales, tanto por parte de las delegaciones como del público.

Neutralidad y prevención de conflictos

El COI argumenta que su prioridad es garantizar que los Juegos Olímpicos "continúen siendo un espacio neutral e inclusivo" dedicado al deporte, donde los espectadores puedan expresarse mediante "pancartas, banderas y vestimenta apropiada".

En relación con los Juegos de Milán-Cortina, explica que se aplicó una política que permitía únicamente las banderas oficiales de los Comités Olímpicos Nacionales participantes, con el objetivo de evitar incidentes o actuaciones con motivaciones políticas u ofensivas contrarias a la Carta Olímpica.