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El COI levanta temporalmente la suspensión del Comité Olímpico Ruso

Al igual que ya hizo con los atletas bielorrusos el pasado 7 de mayo, el COI es partidario de normalizar la situación de los rusos, aunque pospone a más adelante su decisión sobre la exhibición de la bandera, el himno, los colores u otros símbolos

Bandera de Rusia.

Bandera de Rusia. / EP

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EFE

Madrid

El Comité Olímpico Internacional (COI) acordó este martes revocar de forma provisional la suspensión al Comité Olímpico Ruso (COR), que estaba en vigor desde octubre de 2023, y recomendar a las federaciones internacionales que supriman las restricciones a los deportistas rusos derivadas de la guerra de Ucrania y del programa de dopaje.

La Comisión Ejecutiva del COI adoptó esta medida después del dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Jurídicos en el que se considera que el COR ya no incluye entre sus miembros a ninguna organización deportiva regional en territorios ocupados de Ucrania, informa la entidad con sede en Lausana (Suiza).

Al igual que ya hizo con los atletas bielorrusos el pasado 7 de mayo, el COI es partidario de normalizar la situación de los rusos, aunque pospone a más adelante su decisión sobre la exhibición de la bandera, el himno, los colores u otros símbolos en competiciones olímpicas y no organizará eventos en Rusia, ni invitará a miembros de su Gobierno a sus eventos.

MOSCOÚ SALUDA LA DECISIÓN

El ministro de Deportes de Rusia, Mijaíl Degtiariov, saludó este martes la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI). Según escribió Degtiariov en su canal de Telegram minutos después de conocerse la decisión del COI, esta acelerará el pleno retorno de los atletas rusos a las competiciones internacionales.

"Hoy en día, más de 20 federaciones deportivas internacionales permiten que los (deportistas) jóvenes participen en sus competiciones con la bandera rusa y el himno nacional, 10 federaciones permiten a todos los deportistas sin restricciones. La decisión del COI acelerará significativamente este proceso", señaló el ministro ruso.

La Comisión Ejecutiva del COI adoptó esta medida después del dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Jurídicos en el que se considera que el COR ya no incluye entre sus miembros a ninguna organización deportiva regional en territorios ocupados de Ucrania, informó la entidad con sede en Lausana (Suiza).

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Al igual que ya hizo con los atletas bielorrusos el pasado 7 de mayo, el COI es partidario de normalizar la situación de los rusos, aunque pospone a más adelante su decisión sobre la exhibición de la bandera, el himno, los colores u otros símbolos en competiciones olímpicas y no organizará eventos en Rusia, ni invitará a miembros de su Gobierno a sus eventos.

Fuente: El Periódico

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