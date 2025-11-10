El COI estudia vetar a las atletas transgénero en los Juegos Olímpicos

El debate sobre la participación de mujeres transgénero en pruebas femeninas sigue sobre la mesa en las altas instancias políticas y deportivas y el siguiente en tomar medidas al respecto podría ser el Comité Olímpico Internacional. Según informó el diario estadounidense 'The Times', el comité que preside la zimbabuense Kirsty Coventry podría hacer efectiva la medida a principios de 2026 con vistas a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en 2028.

De cara a la próxima cita olímpica donde el COI podría cambiar su actual directriz, por la cual los deportistas podían participar si reducían los niveles de testorerona, aunque la decisión final estaba en mano de cada federación. La nueva presidenta del COI, quien ya avanzó durante su campaña su intención de proteger el deporte femenino, puso en marcha un grupo de trabajo para abordar los problemas de elegibilidad de género y en 2026. Según avanzó 'The Times' , a principios de 2026, en el marco de los Juegos Olímpicos de Milan-Cortina, el COI podría dar a conocer su decesión, que pasaría por prohibir la participación de los deportisrtas transgénero en las pruebas femeninas siguiendo la línea de algunas federaciones. La medida probablemente afectará también a los atletas con diferencias en el desarrollo sexual (DSD).

Según el rotativo estadounidense, la doctora Jane Thornton, directora médica y científica del COI y ex remera olímpica canadiense, presentó en una reunión reciente del COI en Lausana los resultados de una revisión científica sobre la participación de atletas transgénero y atletas con diferencias en el desarrollo sexual (DSD) en el deporte femenino.

El estudio muestra que los atletas transgénero que recibieron tratamiento para reducir los niveles de testosterona aún mantuvieron ventajas físicas sobre sus contrapartes. Según una fuente cercana aportada por 'The Times': “(La presentación) fue una presentación muy científica, fáctica y sin emociones que expuso la evidencia con bastante claridad”.

Varios precedentes

En marzo de 2023, World Athletics dio el primer paso al respecto prohibiendo la participación de atletas transgénero. El pasado mes de julio, Donald Trump firmó una orden ejecutiva denominada "Mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos", con el objetivo de prohibir que los atletas transgénero participen en deportes femeninos. Recientemente el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC) confirmó que realizará pruebas de sexo a las esquiadoras y snowboarders femeninas de cara a los próximos Juegos Olímpicos de invierno que se disputarán en enero en Milan-Cortina.

La última federación en tomar partido fue World Boxing (nueva federación internacional de boxeo) que desde este 2025 instauró pruebas de género obligatorias, después de la polémica suscitada por la boxeadora argelina Imane Khelif en los pasados Juegos Olímpicos de París. Una medida que deja a la boxeadora, campeona olímpica en París, fuera de la cita estadounidense. La argelina, una mujer cisgénero y no trans como fue descrita durante los Juegos, recurrió la decisión de la fedración ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).