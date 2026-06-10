El COE presenta un método para frenar el abandono deportivo juvenil

La adolescencia es, muchas veces, el gran punto de giro en la carrera de un deportista. Es la etapa en la que aparece la exigencia, en la que crecen las expectativas y en la que muchos jóvenes empiezan a convivir con una presión para la que no siempre tienen herramientas. También es el momento en el que demasiado talento se queda por el camino.

Con ese diagnóstico de fondo, la sede del Comité Olímpico Español acogió la presentación de FORTALEZA, un método impulsado por Bevolutive que pone el foco en la fortaleza mental y en el entorno familiar como pilares para combatir el abandono deportivo juvenil.

La iniciativa está dirigida a jóvenes deportistas de entre 12 y 17 años y busca ayudarles a desarrollar recursos personales para sostener su rendimiento, su motivación y su bienestar.

La presentación reunió a voces de referencia del deporte y del movimiento olímpico, entre ellas Alejandro Blanco, presidente del COE; Pere Miró, referente internacional del olimpismo; Albert Estiarte, médico deportivo y especialista en salud y deporte; e Iñaki Urdangarin, miembro de Bevolutive e impulsor del proyecto. Todos coincidieron en una idea central: el deporte de formación no puede limitarse a detectar talento, sino que debe acompañarlo mejor.

El método parte de una convicción clara: la competición puede ser una herramienta extraordinaria de crecimiento personal siempre que el deportista no esté solo ante la presión. Por eso, FORTALEZA trabaja aspectos como el autoconocimiento, la gestión de expectativas, los hábitos, la relación con la competición y la comprensión del entorno que rodea al joven deportista.

La importancia de la familia

Uno de los elementos diferenciales del proyecto es el papel que concede a las familias. La metodología incorpora un trabajo específico con el entorno del deportista, en línea con el concepto Athlete Entourage promovido por el movimiento olímpico internacional, que subraya la influencia decisiva de padres, entrenadores y acompañantes en el desarrollo personal y deportivo de los jóvenes.

La iniciativa, según se expuso en el COE, no pretende sustituir el trabajo de los profesionales de la psicología deportiva, sino complementarlo desde una perspectiva preventiva y accesible, capaz de llegar a más deportistas y familias antes de que aparezcan el desgaste, la frustración o el abandono.

El primer paso del proyecto será en Manresa, que acogerá la primera edición de FORTALEZA el próximo 21 de junio, con el apoyo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento y de los clubes de la ciudad. Manresa se convertirá así en la primera ciudad en poner en marcha una propuesta que vincula fortaleza mental, hábitos, valores y acompañamiento familiar para construir trayectorias deportivas más saludables.

Además, la Federación Catalana de Tennis incorporará después del verano un programa de acompañamiento individualizado basado en la misma metodología, convirtiéndose en una de las primeras federaciones en apostar por este enfoque para mejorar el desarrollo y el rendimiento de sus jóvenes deportistas.

En un momento en el que la presión competitiva llega cada vez antes, FORTALEZA plantea una pregunta de fondo para el deporte base: cómo ayudar a los jóvenes a competir mejor sin dejar de disfrutar, crecer y sentirse acompañados. Porque formar deportistas también significa enseñarles a sostenerse cuando el camino se complica.