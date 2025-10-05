Coca-Cola Europacific Partners y el RC Polo amplían su colaboración

El Real Club de Polo de Barcelona y Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) han reforzado su colaboración durante tres años más.

De esta manera, CCEP se consolida como Partner Global del RC Polo y como Premium Sponsor del CSIO Barcelona, al tiempo que amplía su presencia en todos los ámbitos deportivos del Club.

Coincidiendo con la celebración de la 113 edición del CSIO Barcelona, José Antonio Gómez, director comercial del Área Este de CCEP, Pablo Sánchez, presidente del Real Club de Polo de Barcelona, Luis Comas, presidente de la Fundación RCPB y Santi Mercé, Presidente del CSIO Barcelona, refrendaron el acuerdo durante el Trofeo Fuze Tea.