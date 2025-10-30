El CN Barcelona y el Terrassa se reivindican para estrenar su casillero europeo

El CN Barcelona y el Terrassa se reivindicaron este jueves tras sus derrotas en el estreno de la fase de grupos de la Eurocopa, al imponerse al Dinamo de Bucarest rumano (22-11) y al Solaris Sibenik croata (16-12), respectivamente, para estrenar su casillero de victorias.

Ambos equipos catalanes estaban obligados a ganar en sus piscinas para no comprometer sus aspiraciones de clasificación, y no solo sumaron tres puntos esenciales, sino que además lo hicieron con autoridad y buenas sensaciones.

Por un lado, el conjunto barcelonés se rehízo a lo grande de la derrota ante el Pallanuoto Trieste (20-16) con una contundente victoria en la Nova Escullera, que ya se advertía al descanso, al que llegó con un claro 10-4.

Tras el receso, el equipo que dirige Andrei Iosep no levantó el pie del acelerador y completó un festival ofensivo liderado por el neerlandés Mart Bastiaan Van Der Weijden, máximo goleador cenebista con cinco dianas en el definitivo 22-11.

Con este resultado, el decano del waterpolo español se sitúa tercero del Grupo B, empatado a puntos con el Pallanuoto Trieste, que le supera por el golaveraje particular, a la espera del duelo de vuelta en la capital catalana.

Por su parte, el Terrassa logró sus primeros tres puntos con una victoria menos abultada, pero igual de convincente. Con un parcial de 6-1 en el segundo acto (10-3 al descanso), el renovado proyecto egarense allanó el camino hacia su primer triunfo continental.

En el último cuarto, el equipo que dirige Sergi Mora se relajó y permitió una tímida reacción del Solaris Sibenik, que maquilló el marcador con un parcial de 1-5, insuficiente para revertir la diferencia acumulada en los 24 minutos anteriores, que le valió para cerrar el partido 16-12.

De este modo, el triunfo coloca al cuadro egarense segundo del Grupo A, empatado con el equipo croata, y, a su vez, le da la confianza para afrontar el próximo encuentro en casa frente al colista Duisburg alemán, un partido en el que no puede permitirse dejarse puntos si quiere mantener intactas sus opciones por la segunda plaza que da acceso a la siguiente fase.