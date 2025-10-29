El CN Barcelona y el Terrassa, a rehacerse ante su afición para estrenar su casillero

El Club Natació Barcelona y el Terrassa buscarán este jueves rehacerse ante su afición de las derrotas sufridas en el estreno europeo, en una segunda jornada de la Eurocup en la que se miden al Dinamo de Bucarest rumano y al Solaris Sibenik croata, respectivamente.

Los representantes españoles no comenzaron con buen pie su andadura en la segunda competición europea de clubes, en su intento por meterse entre los dieciséis equipos que aspiran a suceder al Pro Recco italiano, vigente campeón.

Por un lado, el Club Natació Barcelona afronta la jornada como colista del Grupo B tras caer ante el Pallanuoto Trieste (20-16), en un duelo condicionado por un parcial de 7-2 en el segundo cuarto que terminó marcando el desenlace.

Un tropiezo asumible dentro de la hoja de ruta, al tratarse del rival más exigente del grupo, pero que obliga ahora al bicampeón de la Eurocopa a sumar los tres puntos ante el Dinamo de Bucarest (20:00 CET) para no perder terreno en la lucha por las dos primeras plazas que dan acceso a la siguiente fase.

El decano del waterpolo español tratará de trasladar al escenario europeo su gran arranque liguero —donde comparte pleno de victorias con Atlètic Barceloneta, Sabadell y Mataró— y sostener su candidatura desde la continuidad del buen momento y la inspiración ofensiva de Pol Prat, quinto máximo goleador de la Liga con 11 tantos.

Enfrente tendrá a un cuadro rumano que también cayó en su debut (15-16 ante el Szolnoki húngaro), pero que llegará sin presión y dispuesto a agitar el grupo, en contraste con la obligación competitiva del conjunto que dirige Andrei Iosep.

Por su parte, el Terrassa tratará de seguir el mismo camino y reactualizar su candidatura en el Grupo A, donde también comenzó con derrota ante el potente Jug Dubrovnik croata (16-12), en un duelo marcado por un primer período adverso (4-1) que le obligó a ir siempre a remolque.

Ni siquiera las cinco dianas de Ignasi Bargalló, máximo anotador del duelo, bastaron para evitar un tropiezo que obliga ahora al renovado proyecto egarense a vencer al Solaris Sibenik (20:30 CET) si no quiere complicarse el acceso a la siguiente fase.

A por los primeros puntos

El conjunto de Sergi Mora buscará estrenar su casillero por segunda temporada consecutiva, después de quedarse sin puntuar en toda la ronda de clasificación del pasado curso, frente a un conjunto croata que llega como líder provisional tras imponerse al Duisburg alemán (15-10) y que intentará defender su posición.

Con todo, en el Grupo C, el Panathinaikos griego visitará al BVSC Manna húngaro con el objetivo de consolidar su liderato, mientras que el Vouliagmeni —también griego— intentará no perder comba en la parte alta tras estrenarse con triunfo en la tanda de penaltis.

En el Grupo D, el Savona italiano y el Sabac Elixir serbio, ambos con tres puntos, se enfrentarán en un duelo directo por el liderato en solitario, mientras que el Steaua de Bucarest recibirá al Spandau alemán en busca de sus primeros puntos.