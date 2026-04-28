El Club Tennis Vall d’Hebron acull la segona prova de la Copa Catalunya de Pickleball 2026
La Copa Catalunya de Pickleball consolida el seu creixement amb una segona prova a Barcelona marcada per la competitivitat i l’alta participació
El passat diumenge 26 d’abril, el Club Tennis Vall d’Hebron va ser l’escenari de la segona prova de la Copa Catalunya de Pickleball 2026, consolidant així el recorregut d’un circuit que continua guanyant presència arreu del territori. Després de l’estrena a Lleida, la competició va fer parada a Barcelona amb una nova jornada marcada per la participació i l’ambient competitiu.
Impulsada per la Federació Catalana de Tennis i Prensa Ibérica, la Copa Catalunya manté el seu objectiu de promocionar el pickleball, un esport en clara expansió que combina elements del tennis, el pàdel i el bàdminton, i que cada vegada suma més practicants i competicions oficials.
UNA JORNADA AMB CONTINUÏTAT COMPETITIVA
La cita a la Vall d’Hebron va seguir el mateix format de competició que la primera prova, amb una fase inicial de lligueta amb partits a 11 punts i sistema side out, seguida de les fases finals. Aquest model va tornar a garantir un elevat nombre de partits i una gran igualtat entre participants.
En la prova d’Individual Masculí Absolut, amb 11 participants repartits en dos grups, Sergi Ventura i Gerard Núñez van liderar les seves respectives lliguetes. A semifinals, Ventura es va imposar a Abel Alaminos, mentre que Núñez va superar Ferran Oliver. A la final, Sergi Ventura va mostrar un gran nivell i es va endur el triomf amb autoritat per 11/3 i 11/6. El tercer lloc va ser per a Abel Alaminos, que va vèncer Ferran Oliver per 11/2 i 11/4. En la categoria d’Individual Masculí +50, amb 9 participants dividits en dos grups, Israel Vidal i David Armentano van acabar com a primers de grup. A semifinals, Vidal va superar Pep Arroyo i Armentano va fer el mateix amb Óscar Sanjosé. A la final, David Armentano es va imposar per 11/6 i 11/8, confirmant el seu bon moment de forma. El tercer lloc va ser per a Óscar Sanjosé, que va derrotar Pep Arroyo per 11/2 i 14/12.
Pel que fa al Dobles Masculí Absolut, amb 9 parelles participants, Arturo Álvarez i José Manuel Álvarez, d’una banda, i Sergi Ventura i Marc Caymel, de l’altra, van accedir a la final després de superar les semifinals davant Joan Plana i Jordi Bonet, i Antoni Leiva i Abel Alaminos, respectivament. En el partit decisiu, la victòria va ser per a Sergi Ventura i Marc Caymel. El tercer lloc va correspondre a Antoni Leiva i Abel Alaminos, que es van imposar a Joan Plana i Jordi Bonet. En el Dobles Masculí +50, amb 6 parelles competint en format de lligueta tots contra tots, Eugeni Llagostera i David Armentano es van proclamar campions després de sumar quatre victòries (amb un partit no disputat). La segona posició va ser per a Joan Plana i Javier Herrero, també amb quatre victòries però amb una derrota davant els campions, en un duel molt ajustat. El podi el van completar Óscar Sanjosé i Sacio Trecet, amb tres triomfs. Finalment, en el Dobles Mixt Absolut, amb 10 parelles repartides en dos grups, Sergi Ventura i Alicia Roca, i Marc Caymel i Mireia Recasens, van ser els millors de la fase inicial. A semifinals, van superar Xavier Garcia i Júlia Nabona, i Pep Arroyo i Núria Lavado, respectivament. A la final, Sergi Ventura i Alicia Roca es van endur la victòria en un partit disputat per 11/7 4/11 i 11/6. El tercer lloc va ser per a Xavier Garcia i Júlia Nabona, que van guanyar Pep Arroyo i Núria Lavado per 11/2 i 11/2.
EL CIRCUIT SEGUEIX PRENENT FORMA
Amb dues proves disputades, la Copa Catalunya de Pickleball 2026 continua configurant el seu rànquing general. Aquest circuit, que compta amb un total de cinc proves, culminarà amb un Màster final que reunirà les millors parelles de cada categoria segons la classificació acumulada. Des de l’organització es valora molt positivament l’arrencada del circuit, tant per la participació com per la resposta dels clubs seus. La itinerància de la competició permet apropar el pickleball a diferents punts del territori i reforçar-ne el creixement.
LLEIDA, PUNT DE PARTIDA DEL CIRCUIT
La Copa Catalunya 2026 es va iniciar el passat 22 de març al Club Natació Lleida, en una primera prova que va destacar pel gran nivell de joc i per l’aparició de noms propis com el jove Alan Llopart, protagonista en diverses categories. La cita lleidatana va servir per establir les primeres classificacions i evidenciar el bon moment que viu el pickleball a Catalunya, amb una participació destacada i una competició molt igualada en totes les categories.
EL CLUB TENNIS VALL D’HEBRON, ESCENARI CONSOLIDAT
El Club Tennis Vall d’Hebron és una de les instal·lacions esportives de referència a la ciutat de Barcelona, especialment en els esports de raqueta. Les seves instal·lacions, adaptades a les necessitats d’aquest esport, i la seva experiència organitzativa han garantit el bon desenvolupament d’aquesta segona prova del circuit. Aquesta aposta reforça el paper del club com a seu habitual en el calendari federatiu i com a agent actiu en la promoció de noves disciplines. La Copa Catalunya de Pickleball continuarà el seu recorregut en les pròximes setmanes amb noves proves que seguiran definint el rànquing i consolidant un circuit que aspira a créixer. La propera parada serà al Sabadell Pickleball Club, el 16 i 17 de maig. Aquesta prova esdevindrà també el Campionat de Catalunya.
