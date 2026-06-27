El Club de Golf Vallromanes reina en el Interclubs Femenino de Catalunya 2026

El Club de Golf Vallromanes sentenció a lo grande el 52º Interclubs Femenino de Catalunya después de imponerse en la prueba final disputada en el Club de Golf Barcelona, después de sumar 7 puntos y 10 ups, sin dejar que nadie le sorprendiese en el primer puesto del torneo oficial de la FCGolf.

Vallromanes llegaba al desenlace con un punto de ventaja, pero no le entraron las dudas y lograba sentenciar la Liguilla Femenina, con un total de 35 puntos y 51 ups, dejando en la segunda plaza al equipo local, que acabó con 32 y 55 ups mientras que la tercera plaza final fue para el Club de Golf Terramar, con 31 puntos y 43 ups.

El equipo campeón de esta edición del Interclubs Femenino aseguró el triunfo gracias a los dos puntos conseguidos por las parejas Marta Trillo-Esther Canals, Sofía Salamanca-Lola Jiménez, Merce Marco-Carlota Sabaté y el punto de Marilen Jaureguizar-Joaquina Méndez.

Destacar en la jornada final el ‘hole in one’ conseguido por la jugadora de Camiral Golf, Viktoria Belogrudova, sin duda un momento que no olvidará de esta Liguilla

A la finalización de la prueba se hizo entrega de la copa al equipo campeón además del resto de premios, gentileza de la FCGolf, y todas las jugadoras disfrutaron de una comida que cerraba otra exitosa edición de la Liguilla Femenina, en la que han participado un total de 13 equipos, formados por ocho jugadoras de club.