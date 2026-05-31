El Club de Campo Villa de Madrid conquista la Liga Iberdrola de hockey hierba tras vencer al Atlètic Terrassa

El Club de Campo Villa de Madrid ha tocado el cielo del hockey hierba nacional al proclamarse campeón de la Liga Iberdrola 2025-26. Las madrileñas devoraron la gran final tras derrotar por un contundente 4-1 al Atlètic Terrassa, logrando un doblete histórico para la entidad. Con este título, sumado al conquistado previamente por el conjunto masculino, el Club de Campo firma una campaña perfecta donde las pupilas de Pablo Usoz también levantaron la Copa de la Reina y dominaron la liga regular. Hacía cinco años, desde la temporada 2020-21, que un mismo club no reinaba simultáneamente en ambas categorías.

Un segundo cuarto demoledor encarrila el título

El encuentro comenzó a romperse en un segundo periodo letal de las madrileñas, donde cimentaron su incontestable victoria. En el minuto 18, Candela Peña recuperó una bola crucial en tareas defensivas, protagonizó una gran cabalgada por la banda derecha y conectó con Bea Pérez; la internacional ganó la línea de fondo con inteligencia para asistir a Begoña García, que no perdonó ante Clara Pérez para abrir el marcador.

La presión del Club de Campo no bajó de intensidad y el infortunio se cebó con las de Can Sales en el minuto 24, cuando un disparo de Flor Amundson fue desviado por el stick de una defensora amarilla para convertirse en el 2-0. Antes del descanso, el rodillo madrileño asestó el golpe definitivo gracias a un latigazo de María López desde el Penalti Córner que mandó el partido al receso con un insalvable 3-0.

Sentencia y castigo definitivo para el Atlètic Terrassa

Lejos de relajarse por la cómoda ventaja, el equipo dirigido por Pablo Usoz mantuvo la estructura táctica impecable que le ha caracterizado todo el año y continuó merodeando el área rival. La fortuna volvió a sonreír a las de la 'V' en el minuto 41, cuando otro Penalti Córner ejecutado por María López sufrió un nuevo desvío indescifrable para la guardameta rival, subiendo el 4-0 al electrónico y dictando la sentencia definitiva del choque.

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En el último cuarto, el orgullo de las jugadoras de Sílvia Bonastre obtuvo su recompensa con un gol de Mar Solà, quien maquilló el resultado para establecer el 4-1 definitivo. Una derrota amarga para el Atlètic Terrassa, que encadena de esta forma su tercera final consecutiva perdida en el torneo doméstico mientras el Club de Campo festeja un año que ya es eterno.