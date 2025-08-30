Las clasificatorias marcan el ritmo de la segunda jornada de las Iberdrola Skate Series de Vert en Platja d’Aro

Las Iberdrola Skate Series de Vert se han disputado en la Plaça del Mil·lenari de Platja d’Aro una jornada centrada en las clasificatorias, en la que los y las riders se han jugado el pase a las finales.

Por la mañana ha arrancado con la masterclass de roller impartida por Nel Martín. A continuación se han disputado los entrenamientos de la categoría sub14/19 de roller, los entrenos de la categoría absoluta femenina y la primera semifinal del día con los riders de la categoría absoluta masculina de roller. De ésta, se han clasificado seis patinadores para la final del domingo.

Tras una pequeña pausa al mediodía y el cambio de disciplina, la actividad ha continuado con la masterclass de skate impartida por Roxana Botu. A partir de las 16:00h ha sido el turno de las semifinales de skate absoluta masculina y femenina. De estas rondas se han clasificado los siete skaters de cada una de las categorías masculina y femenina y que competirán respectivamente en las finales del domingo.

El cierre del día ha estado marcado por la prueba de aéreo más alto (Big Air). En skate, se han impuesto Naia Laso e Izei Villacorta, mientras que en roller los que más han volado han sido Alex Fernández y Uma Hijdra, repitiendo como ganadores de la edición anterior celebrada en Lloret de Mar.

Las actividades y talleres paralelos han completado la jornada, con espacios para iniciación al skate, decoración de tablas de cartón, tattoos de calcomanía y talleres de dibujo, ofreciendo una experiencia completa y divertida para todos los públicos.

La jornada ha contado además con la visita institucional de Miquel Noguer, presidente de la Diputació de Girona, y del alcalde de Lloret de Mar, quien estuvo presente para apoyar la competición tras la primera prueba celebrada hace poco más de un mes en su ciudad.

El circuito Iberdrola Skate Series cuenta con el apoyo de Iberdrola, la Federación Española de Patinaje, el Ayuntamiento de Platja d’Aro y la Diputació de Girona.