Un clásico sobre el ring en la Batalla de Gladiadores II

El próximo 13 de junio, el Polideportivo de Castellbell i el Vilar será escenario de la segunda edición de ‘Batalla de Gladiadores’, una velada de deportes de contacto que reunirá un total de 20 combates de K1, muay thai y boxeo sucio. El evento, impulsado por Juan ‘La Avispa’ Martos, contará además con diez cinturones en disputa: un Mundial WKA, un Europeo, cinco títulos profesionales de España y tres campeonatos junior amateur.

Martos, una de las figuras históricas de los deportes de contacto en España, acumula cerca de 25 años de trayectoria profesional, con dos títulos mundiales WKA y seis campeonatos nacionales de kickboxing, K1 y muay thai en su palmarés. El luchador, natural de Castellbell i el Vilar y residente durante años en Madrid, será el gran anfitrión de una velada que pretende consolidarse dentro del calendario nacional.

El combate principal

El combate principal enfrentará a Vicente García, del Striking Center BCN, y Omar ‘El Visir’ Bourba, representante de Vallekas Boxing y pupilo de Manuel García Barrio. Ambos pelearán por el cinturón mundial WKA de K1 en la categoría de peso superligero. Antes, el madrileño Asier Martínez, de la Academia Mario Padilla, y el barcelonés Alex López, de Imperia, protagonizarán el duelo coestelar de la noche, con el título europeo WKA de K1 del peso de 63 kilos en juego.

Martos no ha escondido el simbolismo del cartel, marcado por la presencia de luchadores de Madrid y Barcelona. Reconocido aficionado del Real Madrid, el promotor comparó la rivalidad deportiva del evento con la de los clásicos futbolísticos, aunque dejó clara la diferencia entre ambos escenarios. “Mientras en el fútbol se juega, en los deportes de contacto se lucha. En una pelea de K1 no se juega”, explicó.

Los apoyos de la cita

El organizador también quiso agradecer el respaldo de la World Kickboxing & Karate Association (WKA) y especialmente de su presidente en España, Antonio Ricobaldi, por homologar el evento. La WKA, fundada en 1976, es considerada la federación de deportes de contacto más antigua del mundo y por ella han pasado nombres históricos como Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, Conor McGregor, Benny Urquídez, Ramon Dekkers o Rob Kaman.

Además, la WKA estuvo recientemente detrás de la llegada a España de los primeros ‘tryouts’ de BKFC, la compañía de boxeo sin guantes copropiedad de McGregor. Las pruebas, celebradas en The Black Panther Gym de Madrid, reunieron a más de 60 boxeadores. Martos también destacó el apoyo institucional recibido por parte del Ayuntamiento de Castellbell i el Vilar.

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El promotor agradeció especialmente la implicación del alcalde, Adrià Valls, y de la concejala de Deportes, Carla Lluís Serra, por su respaldo a la velada, tal y como ya ocurrió en la primera edición. “Es uno de los ayuntamientos que más está apostando por el deporte base y por los deportes de contacto, no solo en Cataluña, sino en toda España”, señaló Martos, quien defendió además el crecimiento de unas disciplinas que considera “totalmente en auge” dentro del panorama deportivo nacional.