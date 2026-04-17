Cisco García conmueve al volver a caminar una década después del accidente que le cambió la vida

Han pasado ya más de diez años desde que Cisco García sufrió el accidente que transformó por completo su vida.

En diciembre de 2015, mientras practicaba snowboard en Mayrhofen, Austria, una de sus grandes pasiones, perdió el equilibrio durante un salto y la caída dañó gravemente su médula espinal.

La lesión le dejó sin movilidad de cintura para abajo y lo obligó a enfrentarse a una realidad tan dura como inesperada. Aun así, Cisco supo reinventarse, adaptarse y reconstruir su día a día desde la resiliencia.

Un vídeo que emociona

Ahora, una década más tarde, el deportista ha emocionado profundamente a sus seguidores al compartir una grabación en la que aparece dando algunos pasos con ayuda de un andador.

En el vídeo que ha colgado en su cuenta de Instagram, Cisco avanza gracias a una estructura colocada en sus piernas que le permite moverlas y coordinar cada paso. "Tengo fe ciega en que llegará", afirma, refiriéndose a la posible sanación de su médula.

La publicación, cargada de simbolismo y emoción, se ha convertido en un testimonio de su constancia y de su lucha diaria por recuperar movilidad.

Un camino de superación constante

Desde el accidente, Cisco ha demostrado una voluntad de superación extraordinaria. Lo hace como tenista, como abogado y como creador de contenido, una faceta que le ha permitido documentar su evolución y mostrar al mundo que la vida no se detiene ante la adversidad.

Su pronóstico inicial era muy grave y los médicos le advirtieron de que no volvería a caminar. Sin embargo, él decidió que aquello no sería un final, sino el inicio de nuevos objetivos.

Uno de esos objetivos era volver a dar pasos, y ahora lo ha logrado. Su vídeo refleja años de rehabilitación, disciplina y una fe inquebrantable en la ciencia y en sí mismo.

Reacciones llenas de cariño y admiración

La publicación no tardó en recibir miles de comentarios. "¡Un ejemplo!", escribió Xuso Jones, sumándose a una ola de mensajes de apoyo, emoción y orgullo. Amigos, compañeros, familiares y seguidores celebraron el avance de Cisco como un triunfo compartido, destacando su actitud positiva y la fuerza con la que afronta cada reto.

Para muchos, Cisco es un referente de motivación y un recordatorio de que la perseverancia puede abrir caminos que parecían imposibles.

Un ejemplo dentro y fuera del deporte

Cisco García continúa siendo un símbolo de superación tanto en redes sociales como en el mundo del deporte adaptado. Junto a su mujer y sus dos hijos, comparte vídeos en los que muestra una vida plena, activa y familiar, demostrando que la discapacidad no le impide disfrutar ni avanzar hacia nuevas metas.

Sus primeros pasos, diez años después del accidente, no solo representan un logro personal, sino también un mensaje poderoso: con esfuerzo, constancia y fe, los límites pueden transformarse en oportunidades.