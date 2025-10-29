Cinco profesionales españoles quieren hacer historia en Mallorca

El segundo circuito europeo de golf, el Hotel Planner Tour llega al momento definitivo, a partir de este jueves, con la disputa del Rolex Grand Final, en el que participan los mejores jugadores de la temporada de la ‘Road To Mallorca’ y que se disputa en el espectacular campo de Alcanada Golf.

Una oportunidad para cinco profesionales españoles de dar el salto al DP World Tour 2026, que, en caso de lograrlo, significaría todo un hito para el golf español ya que nunca tantos jugadores llegan al momento clave con opciones reales de dar el salto al principal circuito europeo.

Entre los 45 clasificados para el torneo en Mallorca, dos de los cinco españoles tienen prácticamente asegurado acabar entre los 20 mejores, que se llevarán el premio de pasar al DP World Tour mientras los otros tres aún tendrán un poco más de trabajo para sellar el éxito.

Sebas García logró la victoria en el Huangzhou Open, y ya tiene asegurado el salto al DP World Tour / HOTELPLANNER

Con los deberes hechos

Sebas García y el barcelonés Quim Vidal tienen los deberes prácticamente hechos. Ambos jugadores han realizado una gran temporada y su gran objetivo, además de la tarjeta, es subir posiciones y meterse en el Top5 final que les daría más oportunidades de cara a jugar más torneos del DP World Tour 2926.

Quim Vidal tiene prácticamente asegurada la tarjeta del DP World Tour y el objetivo es acender posiciones en Mallorca / HOTELPLANNER

El malagueño Rocco Repetto, que ocupa el puesto decimocuarto en el ranking, también lo tiene muy encarado para meterse entre los 20 mejores, y solo una carambola podría apartarle de esos puestos de privilegio.

Los dos jugadores que tendrán que darlo todo en el torneo final en Mallorca son Adri Arnaus y Victor Pastor que deberán brillar en Alcanada Golf si quieren dar el salto al DP World Tour

Acabar entre los primeros, clave

El profesional de Golf Moià, que ya ganó en Alcanada en 2018, llega en el puesto 38, por lo que a Adri no le serviría incluso un sexto puesto. Evidentemente si lo gana, tendrá los derechos asegurados y podría hacer historia siendo el único jugador que repite el triunfo en la gran final.

Por su parte, Victor Pastor es el que lo tiene más complicado porque entra en el puesto 45 y solo le valdrá, como mínimo, meterse entre los cuatro primeros, y evidentemente, ganando, también logrará la tarjeta.

En caso de no lograr la ansiada tarjeta, todavía les quedará una oportunidad más en la Final de la Escuela de Calificación que se disputará en en INFINITUM GOLF (Tarragona), del 7 al 12 de noviembre próximo.