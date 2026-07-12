Cinco oros más impulsan a España hasta la segunda plaza del Campeonato de Europa Multideporte de Banyoles

La selección española de Triatlón ha sumado 13 medallas más tras una emocionante jornada del Campeonato de Europa de Triatlón Multideporte que se está celebrando en Banyoles 2026, en Girona, gracias al impulso de la Generalitat de Catalunya (EsportCat). Tan buena cosecha sitúa ya a España 2ª en el medallero del campeonato, con 46 medallas, por detrás de Gran Bretaña (79 medallas) y por delante de Francia (16). Repartidas por preseas, en esta jornada, la cosecha de España ha sido de 5 oros, 4 platas y 4 bronces.

Todo dentro de esta jornada de domingo que arrancó a las 9h desde el Passeig Darder a orillas del espectacular l’Estany de Banyoles y en la que se ha celebrado el duatlón de distancia standard (10km de carrera a pie, 37,4km de ciclismo sin drafting y 5km de carrera a pie hasta meta) para los deportistas de grupos de edad.

Se trata de una de las carreras de mayor participación de los nueve días que reunirá a más de 3.000 de deportistas llegados desde todos los rincones del Viejo Continente.

Mañana lunes, 13 de julio, será turno para una jornada de descanso competitiva que dejará lugar a la actividad de los briefings informativos para los deportistas y los entrenamientos oficiales previos para los participantes en el Campeonato de Europa de Triatlón Cros del martes 14 de julio, que arrancará a las 15h con la categoría júnior, triatlón paralímpico, élite y sub 23 y grupos de edad.

La selección española en Banyoles / FETRI

La Selección española tendrá un encuentro mañana lunes con los medios de comunicación en la zona de meta a las 10h.

Estos han sido los resultados de los medallistas españoles en los grupos de edad:

Campeonato de Europa Duatlón Stándard Oro: María Alisa Sushch Kikgeben 18-19 María Narváez Paloma 30-34 Myriam Montes González 35-39 Luis Carlos De La Casa Camuñas 40-44 Miguel Orellana 70-74 Plata Miguel Gil Bernad 20-24 Mario Sainz Gómez 25-29 Marc Guardia Colomer 30-34 Román Hernández Sierra 70-74 Bronce Paula Chafer Pastor 30-34 Laura Esther Ríos Torquet 50-54 Francisco Ruiz Romero 30-34 Jesús Yepes Jiménez-Tajuelo 35-39

El Campeonato de Europa de Triatlón Multideporte 2026 es posible gracias a la colaboración del Ajuntament de Banyoles, la Generalitat de Catalunya (EsportCat), la Diputación de Girona, el Consejo Superior de Deportes, la Federación Española de Triatlón, Europe Triathlon y la Federación Catalana de Triatló, y contará con el patrocinio principal de Suzuki Ibérica, el motor del triatlón y CaixaBank.

Noticias relacionadas

La Selección española de multideporte cuenta con el apoyo de La Nucía Ciudad del Deporte.