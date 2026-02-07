Cinco estrellas del atletismo español... ¿cómo les va?

La temporada atlética de 2026 marcará el ecuador en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles'28 y los de París'24, que se saldaron con los oros del hispanocubano Jordan Díaz (triple salto) y del relevo de marcha con María Pérez (también ganó la plata individual) y el retirado Álvaro Martín (bronce individual), igualando el balance global de Barcelona'92.

El atletismo de pista vivirá importantes citas antes de esa cita californiana, empezando las dos competiciones que tendrán lugar este año como son los Mundiales bajo techo de Torun (Polonia) del 20 al 22 de marzo y el Europeo al aire libre que vivirá su primera edición en tierras británicas en la inglesa Birmingham del 10 al 16 de agosto.

En 2027 llegarán el esperado Europeo en pista cubierta de Valencia y el Mundial al aire libre de Pekín, mientras que en el año olímpico en 2028 tendrán lugar el Mundial bajo techo de 2028 con India y Nueva Zelanda como aspirantes y el Europeo en Chorzow (Polonia). Mes y medio después de los Juegos, debería disputarse la segunda edición del Ultimate Championships, con Barcelona como seria candidata.

De cara a un año en el que ya se ha disputado el Mundial de Cross con una gran actuación del hispanoburundés Thierry Ndikumyenayo (octavo) y de la onubense María Forero (14ª), SPORT analiza la situación, las expectativas y las ilusiones de cinco referentes del atletismo español, con permiso del gallego Adri Ben (800 y 1.500), el murciano Mariano García (800 y 1.500), el catalán Paul McGrath (marcha), la catalana Jaël Bestué (60, 100, 4x100 y 200) o la polivalente solanera Paula Sevilla (4x100, 200, 400 y 4x400).

JORDAN DÍAZ

El vigente campeón olímpico de triple salto vivió el año pasado un momento muy amargo cuando tuvo que retirarse de la final de triple salto en los Mundiales de Tokio tras el primer intento. Era la confirmación de demasiados meses con serios problemas de rodilla que incluso amenazaron su oro en los Juegos de París.

"Si supieseis el tiempo que llevo sin saltar en los entrenamientos", se sinceró ante los medios tras superar en el Stade de France a otros dos atletas nacidos en Cuba como el luso Pedro Pichardo (plata) y el italiano Andy Díaz (bronce). Tras ello, el discípulo de Iván Pedroso estuvo muchos meses fuera de combate hasta que reapareció 359 días después en los Nacionales de Tarragona (17,16 m) y no volvió a saltar hasta los Mundiales de Tokio.

Esa retirada y sus lágrimas supusieron un antes y un después para Jordan Díaz, cuya única prioridad desde ese momento tokiota ha sido recuperarse totalmente para volver a entrenarse y a saltar sin dolor, sin que cada batida fuese un 'via crucis' y sin que los dolores lo maltratasen después de cada entrenamiento.

Jordan Díaz ha publicado sus entrenamientos en las redes y el presidente de la RFEA y extriplista Raúl Chapado aseguró que "le habían gustado mucho. Está entrenando bien y me impresiona su talento". El fisiólogo Josu Gómez-Ezeiza, director deportivo de la RFEA, comentó que Jordan Díaz estuvo en el CAR Sant Cugat tras un período de reflexión "para curar heridas", que está "muy motivado" y que es "su primer invierno sin dolor en años".

El gran objetivo del autor de la tercera mejor marca de todos los tiempos son los Europeos de Birmingham, aunque sigue yendo día a día y semana a semana. De hecho, no está descartado que dispute el Mundial bajo techo de Torun en marzo ni que se le vea en los Campeonatos de España de Valencia (del 27 de febrero al 1 de marzo).

MARIA PÉREZ

Junto al retirado Álvaro Martín y al soriano Fermín Cacho, la granadina es la deportista más laureada del atletismo español y la primera en ser premiada por World Athletics como la mejor del año en las pruebas fuera del estadio. A sus 29 años, es un ejemplo de competitividad y de comportamiento personal.

Tras colgarse el oro en los Europeos de Munich en 2018 y sufrir dos duras descalificaciones en 2022 en los Europeos de Berlín y en los Mundiales de Eugene, la pupila de Jacinto Garzón desde niña lo pasó mal y tuvo una época de rebeldía hasta que asumió la necesidad de cambiar determinados aspectos técnicos.

Esa travesía por el desierto la convirtió en una atleta mucho más madura y en un animal competitivo que basa sus éxitos en una dedicación total, en una intensidad brutal de entrenamientos y en una innata capacidad para desdramatizar las grandes citas y los días previos a las pruebas. Oro en 20 y en 35 km marcha en los Mundiales de Budapest'23 y en los de Tokio'25, oro en el relevo y plata en 20 km en los Juegos de París, tan solo le faltó la medalla dorada en los Europeos de Roma'24 en los que no participó y en los que la onubense Laura García-Caro cedió el bronce en la línea de meta.

"De las seis grandes medallas de los últimos tres años, ha conseguido cinco oros y una plata. Para encontrar atletas tan dominadores, habría que irse a Usain Bolt o a Carl Lewis y es un orgullo para todos", explicó Chapado sobre la marchadora en un encuentro con los medios a mediados de enero tras su elección como por World Athletics como mejor atleta de 2025 en las disciplinas de ruta.

María Pérez lo ha ganado casi todo y tan solo le falta el oro individual, un objetivo que tratará de lograr en los 20 km marcha de Los Ángeles'28. Por ello, ya no volverá a doblar pruebas y esta temporada realizará una especie de desescalada competitiva con los Europeos de Birmingham como destino. La de Orce está entrenando con intensidad y todo apunta a que disputará una competición antes de los Europeos. Sin descartar la Copa del Mundo de Marcha por equipos de Brasilia (12 de abril), sí parece seguro que estará en el Gran Premio Cantones de A Coruña (23 de mayo).

ANA PELETEIRO

Es la gran ausente del atletismo español de cara a la actual campaña. La campeona mundial junior en Barcelona hace 14 años perdió el segundo hijo que esperaba, pero en diciembre anunció que vuelve a estar embarazada. Tras acabar sexta en los Juegos de París en triple, Ana Peleteiro rompió su relación deportiva con Iván Pedroso y volvió a su Ribeira natal para entrenarse a las órdenes de su marido, el galo Benjamín Compaoré.

Con problemas físicos y tras la enorme decepción parisina que asumió con gran madurez, la triplista arriesgó el pasado invierno sin estar a tope por problemas físicos y dio una doble lección de talento y de profesionalidad con el oro en el Europeo de Apeldoorn y el bronce en el Mundial de Nanking.

¿Y después qué? Peleteiro sigue soñando con los Juegos de Los Ángeles'28 para sumar la única gran medalla que falta en su palmarés y podría prepararse para regresar en 2027 con el Europeo de Valencia en pista cubierta como primera opción y el Mundial de Pekín que afrontaría ya con dos vástagos: Lúa (tres años) y León.

La historia muestra algunos ejemplos de atletas que han regresado a lo grande tras dos maternidades. El mejor ejemplo es la estadounidense Nia Ali (100 vallas), plata en los Juegos de Río'16 un año después de dar a luz a Titus y oro en los Mundiales de Doha'19 como mamá de Yuri. De hecho, ganó los Trials de Estados Unidos en 2023 tras su tercera maternidad.

Otro ejemplo es la maratoniana más mítica de la historia, la campeona olímpica y tricampeona mundial británica Paula Radcliffe, quien a sus 37 años y ya como madre de Isla (superó un cáncer infantil) y de Raphael fue tercera en 2011 en la Maratón de Berlín con 2h:23:46 (cuarta europea del año). Ejemplos haylos, y Peleteiro ganó cuatro medallas tras dar a luz a Lúa en diciembre de 2022: la plata en el Mundial bajo techo de Glasgow'24, el oro en el Europeo de Roma'24 y los citados oros en el Europeo de Apeldoorn'25 y bronce en el Mundial Indoor de Nanking. ¿Volverá a hacer historia?

MOHAMED ATTAOUI

Afincado desde niño en Torrelavega, 'Moha' se ha ganado un sitio entre las estrellas del atletismo español y es un ídolo de la afición por su rendimiento con las zapatillas y por su ejemplar comportamiento fuera de la pista, con un compañerismo y una humildad innatas. Su mensaje al catalán Àlex Pintado cuando se seccionó los tendones de la pierna izquierda y su disponibilidad para ayudar en lo que fuese es un ejemplo más.

El discípulo de Thomas Dreissigacker (On Athletics) emergió en 2024 al lograr uno de los mejores registros de un español. Los 1:42.04 que logró en la Diamond de París tan solo admiten una comparación con los 2,03 metros de Ruth Beitia en altura, los 3:28.68 de Fermín Cacho en 1.500, los 18.18 metros de Jordan Díaz en triple, los 12:45.01 del sancionado Mohamed Katir en 5.000 y los 2h:37.15 de María Pérez en 34 km marcha.

El ochocentista tratará de mejorar en agosto en Birmingham su plata en los Europeos de Roma'24, cita tras la cual logró sendas quintas posiciones en los Juegos Olímpicos de París (a 58 centésimas del bronce del argelino Sedjati) y en los Mundiales de Tokio'25 (a 26 del podio que cerró el canadiense Arop.

Attaoui ya ha adquirido un notable estado de forma y el pasado domingo fue segundo en los 800 de los Millrose Games en Nueva York con un cambio brutal antes del 600 para situarse primero, aunque fue superado en los últimos metros por el estadounidense Sahlman. Con 1:44.98, logró la mínima para los Mundiales bajo techo de Torun y se convirtió en el segundo español en rebajar la barrera de los 145 segundos tras el hispanohondureño Elvin Josué Canales (1:44.65).

El atleta nacido hace 24 años en Beni Melal será una de las grandes estrellas este viernes en el World Indoor Tour Gold Madrid 2026 en Gallur, donde asaltará nada más y nada menos que el récord mundial que posee el yibutiano Ayanleh Souleiman con 2:14.20 desde 2016. El europeo lo tiene ni más ni menos que el danés de origen keniano Wilson Kipketer con 2:14.96 desde 2000. ¿Lo conseguirá? Con solo atacarlo, ya demuestra su talento, su buen momento y su ambición.

QUIQUE LLOPIS

El valenciano es uno de los mejores vallistas del planeta y el mejor español de todos los tiempos, en competencia tan solo con la emblemática hispanonigeriana Glory Alozie (campeona europea de 100 vallas en Múnich'02 y dos veces plata en 60 vallas en Mundiales bajo techo, Birmingham'03 y Moscú'06.

Moldeado por Toni Puig (responsable de relevos de la Real Federación Española de Atletismo) desde unos inicios en los que vivió una gran rivalidad en categorías inferiores con Lluís Salort, el atleta del Adidas defenderá en Birmingham al igual que Attaoui la plata lograda hace dos años en Roma en 110 vallas por detrás del italiano Lorenzo Simonelli.

Llopis ha rozado el podio en las tres últimas grandes citas, con una cuarta plaza en los Mundiales en pista cubierta de Glasgow'24 en 60 vallas con 7.53 a seis centésimas del francés Just Kwaou-Mathey, en los Juegos de París con 13.20 a tan solo 11 centésimas del jamaicano Rasheed Broadbell y en los Mundiales de Tokio con 13.16, a cuatro centésimas de otro jamaicano, Tyler Mason.

"A Quique le falta esa medalla que se le ha escapado más de una vez. Dos minutos antes de la final del pasado Europeo en pista cubierta tuvo un problema que le impidió disputarla y dos años antes tuvo aquella caída tan horrible en la final. Es el vallista más regular del mundo en los últimos dos años", explicó Raúl Chapado en un encuentro con la prensa.

Este año ha corrido los 60 vallas en 7.50 (a dos centésimas del récord nacional que comparte con el hispanocubano Orlando Ortega) y este viernes en Madrid tratará de rebajar ese registro que ya ha logrado tres veces. Al aire libre, su mejor marca en 110 metros vallas es 13.09 a cinco centésimas de la plusmarca nacional del habanero... ya que los espectaculares 12.98 que logró en Tarragona en el pasado Campeonato de España fueron anulados por viento ilegal (2,3 m/s).