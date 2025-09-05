Cinco boxeadoras francesas se quedan fuera del Mundial al no cumplir la verificación de sexo

Cinco boxeadoras francesas no podrán participar en los Campeonatos Mundiales de Boxeo que comenzaron este jueves en Inglaterra, luego de no cumplir con el nuevo requisito de pruebas de verificación de sexo impuestas por World Boxing, informó la federación francesa.

El equipo galo expresó su “asombro e indignación” por la exclusión, señalando que las deportistas no lograron obtener los resultados de las pruebas dentro del plazo exigido por los organizadores. Las pruebas, obligatorias para todas las competidoras, fueron introducidas por World Boxing el 30 de mayo, tras la controversia vivida durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Estas pruebas están prohibidas en Francia bajo una ley que protege la privacidad de las mujeres en el deporte. Es completamente inaceptable que nuestras atletas se vean obligadas a someterse a este procedimiento en otro país para poder competir”, indicó la delegación francesa en un comunicado.

Las cinco boxeadoras excluidas fueron Romane Moulai, Wassila Lkhadiri, Melissa Bounoua, Sthélyne Grosy y Maëlys Richol.

La medida adoptada por World Boxing fue una respuesta directa a la polémica desatada en París, cuando la argelina Imane Khelif y la taiwanesa Lin Yu-ting se colgaron sendas medallas de oro, en medio de una campaña pública que puso en duda su elegibilidad para competir en categoría femenina.

World Boxing defendió su decisión alegando la necesidad de “preservar la equidad competitiva y la integridad del deporte”, aunque no ha respondido directamente a las críticas del equipo francés ni a las implicaciones legales del caso.