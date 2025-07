El plan de Vingegaard para derrotar a Pogacar: "He ganado músculo y no le tengo miedo"

Lille acoge este sábado la 'Grand Départ' del Tour de Francia. 23 equipos, 184 corredores que lucharán por lucir de amarillo el día 27 de julio en los Campos Elíseos de París. Sin embargo, dos ciclistas sobresalen por encima del resto. Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard están llamados a brindar tardes de gloria a los aficionados de la bicicleta, en un duelo que va camino de convertirse en una de las grandes rivalidades del mundo del deporte.

Vingegaard tiene un plan

El esloveno, tricampeón en Francia, y el danés, con dos entorchados, son los principales favoritos a ganar una 'Grande Boucle' que acapara todas las miradas. El mes de julio promete ser intenso y, sobre todo, tras las declaraciones de Vingegaard en la previa de la salida. El ciclista del Visma-Lease a Bike está como un toro y dispuesto a no ser una comparsa en el camino de 'Pogi' hacia su cuarto Tour de Francia, el que le colocaría a un paso de los elegidos: Merckx, Anquetil, Hinault e Indurain.

Pogacar y Vingegaard afrontan el Tour de Francia 2025 como grandes favoritos / EFE

“Creo que puedo decir con seguridad que estoy más fuerte que nunca. Diría que en mi mejor momento, con el nivel más alto que he alcanzado. El año pasado también estuve a un nivel muy alto, pero de una manera diferente. Tenía mucha menos masa muscular. Pesaba mucho menos. Ahora peso más que antes, y es músculo, y sabemos que eso da potencia”, reconocía el escandinavo en la rueda de prensa con los medios de comunicación desplazados a la localidad del norte de Francia.

La rivalidad entre Pogacar y Vingegaard centró la rueda de prensa del danés, quien con su cordialidad nórdica no tuvo problemas en responder. "Tenemos un plan para batir a Tadej Pogacar, pero no os los vamos a contar a los medios", dijo el del Visma esbozando una sonrisa.

Sin temor a 'Pogi'

No estará solo el bicampeón en Francia. La escuadra neerlandesa ha confeccionado un '8' temible y que puede discutír la tiranía del UAE Team. Matteo Jorgenson, Sepp Kuss, ganador de La Vuelta 2023, Van Aert y Simon Yates escudarán al escandinavo. No le tiene miedo a Pogacar. Vingegaard saldrá con la convicción de derrotar al 'Caníbal' de Komenda, ya lo hizo en dos ocasiones y se ve capacitado para hacerlo una tercera: "¿Miedo? Si tuviera miedo no estaría aquí".