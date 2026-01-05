Chris Bumstead hoy: así es el físico del culturista seis veces Mr. Olympia tras su retirada

Chris Bumstead ya no compite, pero tampoco ha desaparecido, ni mucho menos. El exculturista canadiense de 30 años y seis veces campeón del Mr. Olympia en la categoría Classic Physique (2019-2024) cerró su etapa profesional en lo más alto y, desde entonces, ha empezado a construir otra versión de sí mismo menos obsesionada con el físico monstruoso que construyó durante muchos años y más centrada en su salud, en un rendimiento a largo plazo y en su vida familiar.

La primera impresión, viendo sus entrenamientos y apariciones recientes en redes y entrevistas, es paradójica: Bumstead sigue pareciendo Bumstead. Pese a estar alejado de las tarimas, 'CBUM' mantiene esa estructura que lo convirtió en el estándar de la categoría Classic Physique (cintura relativamente estrecha, hombros redondos, densidad en torso y piernas y el cuerpo en forma de 'X'), pero con la tranquilidad de no vivir esclavo del punto de condición extrema que exige el Mr. Olympia

Él mismo ha explicado que su relación con el deporte de los hierros iba a ir por otro camino: priorizar su salud y ganar mayor rendimiento en otras facetas. De hecho, así lo ha reflejado en una imagen compartida a través de su cuenta de Instagram en la que muestra el estado actual de su físico, para la sorpresa del público que ha reaccionado de forma muy positiva, afirmando incluso que podría volver a ganar el Olympia si quisiera regresar.

"He estado enfermo probablemente la mitad de diciembre, pero bueno, supongo que es una forma de ponerse más definido durante las fiestas. Me sentó bien volver al gimnasio y mover el cuerpo (aunque sean movimientos más bien “vergonzosos” en los que soy malísimo). Estoy decidido a moverme y a sentirme como un hombre nuevo para finales de este año", escribió Bumstead en la publicación.

A día de hoy, Chris está en un proceso de transformación para alejarse del culturismo clásico y acercarse a disciplinas de resistencia en un perfil que se acerca más al de un atleta híbrido, combinando el ejercicio de pesas con el cardio, y llegó a bromear en Instagram con que, aunque no compita, "podría aparentarlo".