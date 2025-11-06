Chris Bumstead, exculturista seis veces campeón del Mr. Olympia, revela los 10 mejores ejercicios para ganar masa muscular: "Es bastante sencillo"

Chris Bumstead "CBUM" es una leyenda viva del culturismo profesional. Retirado definitivamente del circuito, el atleta canadiense de 30 años sigue muy vinculado al mundo del fitness, con sus patrocinios y toda su notoriedad en redes sociales (acumula más de 25 millones de seguidores en Instagram). Sigue siendo un gran referente para todos los aficionados al deporte de los hierros, y pese a estar alejado de las tarimas sigue compartiendo sus entrenamientos y su estilo de vida saludable.

En una reciente charla con el famoso 'Jesse James West', influencer fitness patrocinado por 'Gymshark' y con 7,75 millones de suscriptores en Youtube y uno de los ídolos del público joven en Estados Unidos, Chris Bumstead da una lección de sabiduría sobre entrenamiento en el gimnasio personal que tiene en su casa. Un sueño para cualquiera, vaya.

En el vídeo, "CBUM" elige su top-10 de ejercicios favoritos dentro de su rutina de entrenamiento, aquellos ejercicios que no pueden faltar en la distribución de sus series de ejercicios. Y no se queda solo con los más 'golosos' y archiconocidos como el press de banca o el jalón al pecho, sino que hace una selección muy completa que refleja la calidad del físico que ha construido a lo largo de su carrera como culturista.

De menor a mayor preferencia en una cuenta atrás (el 10 es el más destacado), estos son los diez ejercicios favoritos del canadiense para ganar músculo: "Es bastante sencillo", resume Bumstead al referirse al primero de ellos.

1. Elevaciones de pantorrillas de pie (gemelo)

2. Press de hombros con mancuernas

3. Remo en T

4. Curl de bíceps con mancuernas en banco inclinado

5. Extensiones de tríceps con mancuernas en banco declinado

6. Sentadilla trasera con barra

7. Curl de isquiotibiales acostado (femoral)

8. Dominadas supinas

9. Press de banca inclinado con mancuernas

10. Peso muerto