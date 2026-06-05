Choque de campeones en OKTAGON 89: dos ex UFC buscan la gloria en Bratislava

OKTAGON vuelve este sábado 6 de junio a Bratislava con una de las carteleras más potentes de su calendario. La compañía celebrará OKTAGON 89 en el Tipos Aréna, una cita que forma parte de las celebraciones por su décimo aniversario y que abre un verano importante para una de las grandes promotoras europeas de MMA.

El gran atractivo de la noche estará en el combate estelar. Igor Severino defenderá por primera vez el cinturón del peso gallo ante Zhalgas Zhumagulov, actual campeón del peso mosca. Un duelo de campeón contra campeón con mucho en juego, ya que el kazajo sube de división con el objetivo de conquistar un segundo cinturón dentro de la compañía.

Severino llega con un récord de 10-1 y en un gran momento competitivo. El brasileño, que ha abrazado el personaje de ‘Hannibal Lecter’, viene de proclamarse campeón del peso gallo tras noquear a Khurshed Kakhorov hace apenas tres meses. Fue una actuación contundente y una muestra clara de que su etapa en OKTAGON le ha permitido relanzar su carrera.

Zhumagulov, por su parte, llega con una marca de 19-9 y una dinámica muy sólida desde su llegada a la compañía. El kazajo se ha mostrado dominante ante nombres como Beno Adamia y David Dvořák, y ahora ha decidido aceptar un reto todavía mayor. A los 37 años, sube al peso gallo para enfrentarse directamente al campeón y buscar un lugar especial en la historia de la organización.

Paradeiser vuelve a casa ante Jack Grant

El combate coestelar también tendrá mucho interés para el público local. Ronald Paradeiser vuelve a competir en casa por primera vez en dos años y lo hará ante Jack Grant, antiguo peleador de PFL y uno de los nombres más experimentados de la escena europea.

Paradeiser, excampeón del peso ligero de OKTAGON, busca reencontrarse con la victoria después de caer en su combate por el título ante Kaik Brito. Antes de esa derrota, ‘Rony’ había finalizado a Bojan Veličković y Geraldo Neto, dos triunfos que reforzaron su posición dentro de la compañía.

Grant no será un rival sencillo. El británico tiene un récord de 20-9, ha compartido jaula con nombres de mucho nivel como Agy Sardari, Ian Garry o Abdoul Abdouraguimov, y ha terminado a sus rivales en 19 de sus 20 victorias profesionales.

Peso pesado y orgullo local

La cartelera también presenta un choque importante en el peso pesado entre Lazar Todev y Martin Buday. El búlgaro llega tras imponerse a Luis Barbosa y Josh Parisian, mientras que Buday, expeleador de UFC y antiguo campeón de OKTAGON, buscará volver a colocarse cerca de una oportunidad titular.

Noticias relacionadas

Otro de los focos estará en Robert Pukač. Conocido como ‘El príncipe de Bratislava’, el eslovaco se medirá al irlandés Brian Manning, invicto con un récord de 6-0. Manning llega después de noquear en el primer asalto a Daniel Schwindt y ya había pedido este combate, incluso viajando a Bratislava para buscar un cara a cara con Pukač.