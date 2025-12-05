Chevi Guzmán y Aina Florenza, mejores deportistas de la RFEP del año 2025
La 11ª edición de la Gala de Patinaje se celebrará el viernes 30 de enero de 2026 en el Comité Olímpico Español
La XI Gala del Patinaje servirá para hacer entrega de los distintos reconocimientos otorgados a deportistas, árbitros, jueces, clubes, miembros federativos y otras entidades vinculadas al patinaje durante el año 2025, un año que ha vuelto a ser histórico con campeones de Europa y del Mundo en la mayoría de disciplinas.
Uno de los platos principales de la Gala volverá a ser la entrega del galardón al mejor y a la mejor deportista del año. Los terceros ganadores de estos premios han sido Chevi Guzmán, campeón del mundo y de los World Games y recordman mundial en las pruebas de los 100 y 200 metros y Aina Florenza, campeona de Europa y del Mundo con la selección española femenina de hockey sobre patines.
En cumplimiento del artículo nº7 del reglamento para la concesión de premios y distinciones de la Real Federación Española de Patinaje (RFEP), la Junta Directiva de la RFEP ha aprobado, la concesión de las siguientes distinciones:
GALARDONADOS REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PATINAJE
MEJORES DEPORTISTAS AÑO 2025
- JOAHN SEBASTIAN GUZMÁN BITAR - Patinaje Velocidad - MEJOR DEPORTISTA MASCULINO
- AINA FLORENZA EDO - Hockey Patines - MEJOR DEPORTISTA FEMENINO
PLACA DE ORO
- JOLUVI
- C.E. NOIA FREIXENET
- CLUB ALCODIAM SALESIANO
- CP VILANOVA
- LLEIDA LLISTA
- AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA
PLACA DE PLATA
- CLUB HOCKEY PATÍN ALUCHE
- AYUNTAMIENTO DE JACA
RECONOCIMIENTOS ESPECIALES
- FEDERACION EXTREMEÑA
- FEDERACION ANDALUZA
- AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA-RECONOCIMIENTO
- ARTISTIC SKATING CUNIT
INSIGNIAS DE ORO
- SABATINO ARACU
- ROBERTO MAROTTA
- PERE VERNET
- BERNABÉ CANO GARCÍA
- LUIS SÉNICA
- JULIÁN REDONDO
- ANDRÉS HERNÁNDEZ ORQUÍN
- JOAN GARRIDO OLIVER
- PAZ GRANADOS
- ANNA CARDONA
- NEUS COLORADO
- JAUME LLAVEROLA
- JORDI ADROHER
- MARC TORRA
- SARA GONZALEZ LOLO
INSIGNIAS DE PLATA
- XAVIER ARANDES
- JOSEP MARIA FARRÀS
MEDALLA Y DIPLOMA DE MÉRITO DE LA RFEP
- ARTUR CABRÉ
- MONTSERRAT GUERRA GIL
- ROSA MARÍA MEDINA SIVILOTTI
- GERMAN SANDOVAL SANTOS
- FERRÁN FORMATJÉ CUYÁS
- KILLIAN GOMIS
- ANGEL FERNANDEZ SANCHEZ
- P10 MEDIA GROUP
MEDALLA Y DIPLOMA DE MÉRITO DE LA RFEP A CAMPEONES DEL MUNDO SÉNIOR Y JUNIOR Y DE EUROPA SÉNIOR 2025
EUROPEO HOCKEY LINEA FEMENINO
ALEJANDRA ALFONSO AGUDO
NÁYADE RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
INÉS RUÍZ RODRÍGUEZ
MARÍA SIERRA PAREDES
TAMARA VAIDEÁN CASADO
EUROPEO ALPINO
SOFÍA ALVAREZ DEL POZO
EUROPEO ARTÍSTICO
MACARENA PITTO
IVAN JIMENEZ LOPEZ
ALEIX BOU BRAVO
EUROPEO HOCKEY PATINES FEMENINO
CARLA BATLLE MORELL
ESTELA RUBIO MUSTIELES
GEMMA SOLÉ ADELL
MUNDIAL PATINAJE ARTISTICO
INDIA GONZÁLEZ ROJO
GUILLERMO GÓMEZ CORREAS
EUROPEO INLINE FREESTYLE
JOSÉ JULIAN GARCÍA
ATENCION PROTOCOLARIA (TROFEO CON EL SKATE DE LAS IBERDROLA Y PIE DE MARMOL)
COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
ADESP
