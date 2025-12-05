Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Chevi Guzmán y Aina Florenza, mejores deportistas de la RFEP del año 2025 

La 11ª edición de la Gala de Patinaje se celebrará el viernes 30 de enero de 2026 en el Comité Olímpico Español

La sede del Comité Olímpico Español en Madrid volverá a ser el escenario que acogerá la undécima edición de la Gala del Patinaje. El acto se celebrará el próximo viernes 30 de enero a partir de las 18:30h en el Pabellón Goyeneche

La XI Gala del Patinaje servirá para hacer entrega de los distintos reconocimientos otorgados a deportistas, árbitros, jueces, clubes, miembros federativos y otras entidades vinculadas al patinaje durante el año 2025, un año que ha vuelto a ser histórico con campeones de Europa y del Mundo en la mayoría de disciplinas. 

Uno de los platos principales de la Gala volverá a ser la entrega del galardón al mejor y a la mejor deportista del año. Los terceros ganadores de estos premios han sido Chevi Guzmán, campeón del mundo y de los World Games y recordman mundial en las pruebas de los 100 y 200 metros y Aina Florenza, campeona de Europa y del Mundo con la selección española femenina de hockey sobre patines.

En cumplimiento del artículo nº7 del reglamento para la concesión de premios y distinciones de la Real Federación Española de Patinaje (RFEP), la Junta Directiva de la RFEP ha aprobado, la concesión de las siguientes distinciones:

GALARDONADOS REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PATINAJE

MEJORES DEPORTISTAS AÑO 2025

- JOAHN SEBASTIAN GUZMÁN BITAR - Patinaje Velocidad - MEJOR DEPORTISTA MASCULINO

- AINA FLORENZA EDO - Hockey Patines - MEJOR DEPORTISTA FEMENINO

PLACA DE ORO

- JOLUVI

- C.E. NOIA FREIXENET

- CLUB ALCODIAM SALESIANO

- CP VILANOVA 

- LLEIDA LLISTA

- AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

PLACA DE PLATA

- CLUB HOCKEY PATÍN ALUCHE

- AYUNTAMIENTO DE JACA

RECONOCIMIENTOS ESPECIALES

- FEDERACION EXTREMEÑA

- FEDERACION ANDALUZA

- AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA-RECONOCIMIENTO

- ARTISTIC SKATING CUNIT

INSIGNIAS DE ORO

- SABATINO ARACU

- ROBERTO MAROTTA

- PERE VERNET

- BERNABÉ CANO GARCÍA

- LUIS SÉNICA

- JULIÁN REDONDO

- ANDRÉS HERNÁNDEZ ORQUÍN

- JOAN GARRIDO OLIVER

- PAZ GRANADOS 

- ANNA CARDONA

- NEUS COLORADO

- JAUME LLAVEROLA

- JORDI ADROHER

- MARC TORRA

- SARA GONZALEZ LOLO

INSIGNIAS DE PLATA

- XAVIER ARANDES

- JOSEP MARIA FARRÀS

MEDALLA Y DIPLOMA DE MÉRITO DE LA RFEP

- ARTUR CABRÉ

- MONTSERRAT GUERRA GIL

- ROSA MARÍA MEDINA SIVILOTTI

- GERMAN SANDOVAL SANTOS 

- FERRÁN FORMATJÉ CUYÁS

- KILLIAN GOMIS 

- ANGEL FERNANDEZ SANCHEZ 

- P10 MEDIA GROUP

MEDALLA Y DIPLOMA DE MÉRITO DE LA RFEP A CAMPEONES DEL MUNDO SÉNIOR Y JUNIOR Y DE EUROPA SÉNIOR 2025

EUROPEO HOCKEY LINEA FEMENINO

ALEJANDRA ALFONSO AGUDO

NÁYADE RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

INÉS RUÍZ RODRÍGUEZ

MARÍA SIERRA PAREDES

TAMARA VAIDEÁN CASADO

EUROPEO ALPINO

SOFÍA ALVAREZ DEL POZO

EUROPEO ARTÍSTICO

MACARENA PITTO 

IVAN JIMENEZ LOPEZ

ALEIX BOU BRAVO

EUROPEO HOCKEY PATINES FEMENINO

CARLA BATLLE MORELL

ESTELA RUBIO MUSTIELES

GEMMA SOLÉ ADELL

MUNDIAL PATINAJE ARTISTICO

INDIA GONZÁLEZ ROJO 

GUILLERMO GÓMEZ CORREAS 

EUROPEO INLINE FREESTYLE

JOSÉ JULIAN GARCÍA

ATENCION PROTOCOLARIA (TROFEO CON EL SKATE DE LAS IBERDROLA Y PIE DE MARMOL)

COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

ADESP

