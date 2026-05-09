Un chaval sudafricano de 22 años hace ‘magia’ en el RCG El Prat

En la denominada jornada del ‘movimiento’, el que sacó mayor partido este sábado al recorrido Rosa del RCGEl Prat fue el sudafricano Yutav Premlall, que este domingo lo tiene todo a favor para sumar su primer triunfo en el DP World Tour en el Estrella Damm Catalunya Championship, en su primer año en el circuito a punto de cumplir 23 años en júnio próximo

Y es que este golfista prácticamente desconocido al inicio del Estrella Damm Catalunya Championship- ya había logrado su primer triunfo profesional en el circuito sudafricano, el Sunshine Golf-, ya ha labrado con letras de oro su paso por el club de Terrassa a falta de 18 hoyos en los que cuenta con un renta de nada menos que cinco golpes sobre su inmediato perseguidor, Stefano Mazzoli.

La tercera vuelta que se marcó fue sencillamente mágica, de las que no se olvidan. Los diez birdies del sudafricano con un solo bogey en toda la vuelta, le permitieron distanciarse del resto de los competidores con un total de 19 bajo par y ya se aseguró el premio especial de 50.000 dólares que se ofrece al jugador que bate el récord del campo.

El 598 del mundo

El número 598 del mundo busca busca escribir con letras de oro su paso por el torneo barcelonés. Su mejor actuación en el DP World Tour fue el puesto 31 en el Hero Indian Open, de marzo pasado. Premlall todavía estaba alucinando de lo conseguido en una jornada adelantada por la previsión de lluvia que acabó llegando con fuerza en la última hora de juego.

Ni la climatología alteró alteró su juego del sudafricano, muy inspirado en los hoyos finales sumando tres birdies consecutivos para cerrar la vuelta: "Para ser honesto, todo ha sido un poco confuso; eso es lo que suele decir la gente cuando se presenta una ronda así de vez en cuando", decía un tanto perplejo por lo conseguido.Su compañero de juego y colíder tras 36 hoyos, el italiano Stefano Mazzoli, fue su rival más cercano con 14 bajo par, en una jornada dónde sólo tuvo a un gran protagonista.

Los 18 hoyos finales en el RCG El Prat posiblemente llegarán en un día soleado, muy diferente al vivido este sábado, y veremos si es capaz de manejarse con la misma tranquilidad como lo hizo el tercer día. Los nervios pueden aparecer aunque cinco golpes de ventaja parecen muchos pero no insalvables.

Chacarra y Del Rey, los mejores españoles

Por detrás en la clasificación, Mazzoli se encuentra a cinco golpes, otro sudafricano, JC Ritchie es tercero, a siete (-12) mientras que dos jugadores con experiencia como el noruego Lucas Bjerregaard y el escocés David Law son cuartos, a ocho.

Chacarra y Alejandro del Rey son las mejores opciones de los españoles, aunque a 10 golpes del sudafricano / SPORT

Respecto a los españoles que lograron meterse en el corte, Alejandro Del Rey y Eugenio López-Chacarra ocupan la novena plaza, con -9, a 10 impactos del líder, por lo que sus opciones de victoria son prácticamente remotas.Iván Cantero es decimocuarto (-8), Nacho Elvira, decimoctavo (-7) mientras que Rafa Cabrera Bello, Jorge Campillo y Alfredo García-Heredia, se encuentran con -6 en el puesto vigesimoséptimo.

Pramvall lo tiene todo a favor para estrenarse en el DP World Tour, aunque el golf siempre depara sorpresas. El joven sudafricano intentará que no las haya este domingo y se convierta en nuevo campeón del circuito europeo después de una vuelta este sábado que seguramente no olvidará en su vida.