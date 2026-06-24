Chapado dejará la RFEA en 2028 y luchará por presidir el atletismo mundial

Raúl Chapado aterrizó como presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) tras los Juegos Olímpicos de Río'16 para cerrar 27 años de 'Odriozolismo' con un José María Odriozola que modernizó y cambió el atletismo español. Eso sí, su última etapa fue tortuosa y ya se necesitaba un cambio.

El abulense había sido un notable triplista que se quedó al borde de los 17 metros y se colgó sendos bronces en los Iberoamericanos de Lisboa'98 y en los Mediterráneos de Túnez'01. Su mejor actuación internacional fue la quinta plaza en los Europeos bajo techo de Valencia'97 con récord nacional (16,87).

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, el exsaltador está realizando un gran trabajo en la RFEA, pese a algunas polémicas como las marcas de competitividad que se van asimilando. Además, es vicepresidente de World Athletics desde agosto de 2023 y opta a suceder a un Sebastian Coe que ha politizado el atletismo como si aún fuese un parlamentario.

Abel Jordan y Blanca Hervás acompañaron a Raúl Chapado / EFE

La realidad es que Chapado no se presentará a la reelección y dejará la presidencia de la RFEA a la conclusión de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles'28. Se especula mucho con su sucesor y en las últimas fechas está cobrando fuerza la figura del aragonés Álvaro Burrell, uno de los seis españoles con marca por encima de 8.000 puntos en decatlón (sexto con 8.005).

"No me voy a presentar más a la presidencia de la Federación Española. Mi período acaba en 2028 y tienen que venir nuevas energías. Ayuda mucho a la gestión que tu meta esté ahí, así que cada día es un día menos para hacer las cosas que tienes que hacer", comentó en los Desayunos Deportivos de Europa Press, acompañado por los atletas Blanca Hervás y Abel Jordán.

Chapado ha sido siempre un firme defensor de la gestión de Coe al frente de World Athletics, pese a que el británico sigue yendo contra corriente y mantiene la total prohibición a los atletas rusos y bielorrusos por el conflicto con Ucrania. Más político, imposible. Contra Israel ni se atreve ni se atreverá (y hace bien). El deporte debe ser una plataforma diferente a la política.

Sebastian Coe está siendo un presidente sectario en World Athletics / EFE

"Somos cuatro vicepresidentes, el límite para presentarnos acaba el año que viene y sí estoy en la carrera por ser su sustituto", dijo. Los otros son la medallista olímpica colombiana Ximena Restrepo (una de sus grandes rivales), el indio Adille Sumariwalla y el keniano Jackson Tuwei, quien no parece tener opciones por la lacra de dopaje que asola su país ante la laxitud del propio Coe.

"Coe es el mejor perfil que hay en el deporte. Es una leyenda del atletismo, del olimpismo, ha sido 'lord', ha tenido responsabilidades políticas, fue presidente del Comité Olímpico Británico. Yo trabajo día a día con él y va a ser muy difícil, por no decir imposible, sustituirlo", insistió el abulense.

Ximena Restrepo fue bronce en 400 lisos en Barcelona'92 / WORLD ATHLETICS

No se refirió a las maniobras del inglés por acabar con la marcha, una disciplina a la que ha faltado muchas veces al respeto. En los Mundiales de Budapest'23 no apareció por la Plaza de los Héroes en los dos oros de Álvaro Martín y de María Pérez, pero al día siguiente hasta sostuvo la cinta en la meta a la etíope Amane Shankule. La marcha esperará gestos del próximo presidente.

Volviendo a España, Chapado destacó que están consiguiendo "poquito a poquito una RFEA mucho más moderna en gestión, en gobernanza y protegiendo su futuro. Hemos progresado e incluso tenemos una sede mucho más adaptada al equipo actual, pero sobre todo con la gran transformación en el ámbito deportivo". Ahí no le falta razón. El trabajo es más que notable.