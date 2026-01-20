Chapado confirma la noticia de SPORT: Barcelona, a por el 'Mundialito' de Atletismo

La Federación Española de Atletismo (RFEA) realizó este martes un desayuno informativo de balance en el que el presidente Raúl Chapado puso en valor lo conseguido en 2025, "el año con los mejores resultados de la historia del atletismo español" según sus propias palabras.

Con la presencia de SPORT, el acto tuvo lugar en la flamante nueva sede federativa (desde marzo de 2025) ubicada en Pozuelo de Alarcón (afueras de Madrid) y estuvieron el propio Chapado, el director deportivo Iosu Gómez, el seleccionador Pepe Peiró, Luis Saladie (director de competiciones) y Paloma Monreal (directora de comunicación y marketing digital).

Además del anuncio del regreso al ente de la emblemática extriplista, exsaltadora de altura y exbaloncestista Carlota Castrejana como directora ejecutiva en un cargo de nueva creación, otro punto fuerte de la mañana afecta a Barcelona directamente de manera muy positiva.

Raúl Chapado mostró la solidaridad de la RFEA con las víctimas del accidente ferroviario en el tren Iryo Madrid - Córdoba y confirmó la noticia que avanzó SPORT sobre el firme interés de la Ciudad Condal para acoger en 2028 la segunda edición del Ultimate Championships de World Athletics, una cita que reuniría en tres días a las grandes estrellas universales del atletismo.

Este campeonato vivirá el próximo septiembre su primera edición en el National Athletics Centre de Budapest que acogió en 2023 los Mundiales al aire libre en los que el ya retirado Álvaro Martín y María Pérez se encumbraron con dos oros cada uno en marcha (20 y 35 km).

"Barcelona opta al Ultimate Championships en 2028. El tema es complejo, no sólo económico. Hay interés y no tardaremos en tomar una decisión definitiva. Estamos hablando con el Ajuntament y con la Generalitat", dijo el sucesor de José María Odriozola.

"Barcelona tiene la espinita clavada de que no pudo organizar el Mundial (estuvo muy cerca en 2013, cuando se lo arrebató Moscú), tiene la historiay también están el interés de reubicar Barcelona en el atletismo y de recuperar el Estadio Olímpico. Es un gran evento que requiere de mucha unión y de sinergias. A más interés de todas las partes, más energía se crea", prosiguió Chapado.

Raúl Chapado, en 2025 en la VIIi Gala Valores de SPORT / DANI BARBEITO

"World Athletics tiene mucho interés por Barcelona por su ubicación, por el clima y por hacer crecer producto del atletismo. Somos prudentes, pero el atletismo español ha ido creciendo y ya estamos preparados. Hasta ahora íbamos poco a poco y en 2027 tendremos ya el Europeo de Valencia en pista cubierta", señaló el vicepresidente de World Athletics.

"Sería dos meses después de Los Ángeles'28 con la mayoría de campeones olímpicos invitados. El interés mediático sería muy grande. No hay un proceso y hay más ciudades interesadas. La decisión se tomará en breve", añadió un Chapado que le vería "mucho sentido" a apostar en el Ultimate Championships aunque ello no implicase después optar a un Mundial.