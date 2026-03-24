La Champions como vía de escape de un Barça obligado

Sin tiempo para lamentarse, el Barça vuelve a poner el foco en la Champions. La eliminación en semifinales de la Copa del Rey ante el CP Calafell fue un golpe duro para los de Ricardo Ares, que vieron volar el primer gran objetivo de la temporada.

Sin el primer título de los tres deseados, el Barça debe hacer autocrítica sin desviar su mirada del siguiente objetivo: el Trissino italiano este próximo jueves. Los azulgranas viajan al norte de Italia con el objetivo y la necesidad de sacar los tres puntos para seguir aspirando a una primera plaza de grupo, que es el otro gran reto marcado en este tramo de temporada.

Con la duda de Sergi Aragonès, que llegó entre algodones a la cita copera, el Barça no puede fallar en otra salida exigente si no quiere despedirse ya de la primera plaza de grupo, en lo que sería otro objetivo perdido.

Con la primera plaza en la liga ya casi perdida a cuatro jornadas para el final, los de Ares tienen en la Champions la única vía para darse una alegría antes de las fases finales.

Una situación totalmente distinta a la que vivió el equipo en la campaña pasada, donde lideraron sobradamente la competición de liga y se despidieron a las primeras de cambio en Europa y la Copa.

Con la Copa ya en el olvido y sabiendo que el liderato en liga solo lo puede regalar el Deportivo Liceo, el Barça mira a la Champions como vía de escape en un momento delicado, en el que poder arrebatar la primera plaza al Porto daría un teórico cruce más asequible en la Final Eight que se jugará en el mes de mayo.

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Tras la debacle del año pasado en Europa y la reciente eliminación copera en ‘semis’, el Barça debe exigirse mejorar las prestaciones en el tramo final de temporada en busca de volver a saborear la gloria europea.