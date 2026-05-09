HOCKEY PATINES
Final 8 de hockey patines 2026: resultados de Barça y dónde ver por TV en directo
La guía más completa para seguir al FC Barcelona en la WSE Champions League de hockey patines que se disputa en Coimbra
El hockey patines europeo tiene una cita ineludible en Portugal. Coimbra vibrará este domingo 10 de mayo con la disputa conjunta de las finales masculina y femenina de la WSE Champions League.
Un espectacular FC Barcelona ya ha dejado por el camino al Sporting CP (2-0) en cuartos de final y al SL Benfica en semifinales (3-4).
En la final, los culés se enfrentarán al Porto, que eliminó OC Barcelos (*3-3).
Así quedan las finales de la Champions de hockey patines
Domingo 10 de mayo:
- Final femenina (13:00 horas CEST)
- Porto vs FC Barcelona (19:00 horas CEST)
El palmarés de la competición continental masculina está dominado de forma aplastante por el Barça, con 22 títulos, seguido de Reus Deportiu (8), HC Liceo (6) e Igualada HC (6). El último campeón masculino fue el Óquei Clube de Barcelos, que superó al FC Porto en la final de Matosinhos.
Dónde ver la final de la Champions de hockey patines en directo y online desde España
En España, todos los partidos de ambas competiciones se podrán seguir en directo a través de WS Europe TV, la plataforma oficial de retransmisión de World Skate Europe.
En Catalunya, también se podrá seguir en abierto por televisión en el canal Esport3 y de manera online a través de la plataforma 3cat.
Desde SPORT, te contaremos la participación de los tres equipos catalanes en la Final 8 de hockey patines con el resumen de su participación.
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