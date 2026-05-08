HOCKEY PATINES
Final 8 de hockey patines 2026: horarios de semifinales, resultados de Barça y dónde ver por TV en directo
La guía más completa para seguir al FC Barcelona en la WSE Champions League de hockey patines que se disputa en Coimbra
El hockey patines europeo tiene una cita ineludible en Portugal. Coimbra es el epicentro del hockey patines europeo hasta el 10 de mayo con la disputa conjunta de las fases finales masculina y femenina de la WSE Champions League.
El FC Barcelona debutó este jueves a lo grande eliminando al Sporting CP (2-0), el gran favorito del torneo europeo. En semifinales, el conjunto blaugrana se cita con el SL Benfica, que eliminó en cuartos de final en la tanda de penaltis al Reus Deportiu.
La otra semifinal enfrentará a OC Barcelos y Hockey Trissino. Ambas se disputarán este próximo sábado 9 de mayo. Hoy, en cambio, se disputarán las semifinales femeninas.
Así quedan las semifinales de la Champions de hockey patines
Viernes 8 de mayo (semifinales femeninas)
- SL Benfica - Telecable Gijon HC (20:00 horas CEST)
- CP Vila-Sana Coop d'Ivars - CP Esneca Fraga (22:30 horas CEST)
Sábado 9 de mayo (semifinales):
- OC Barcelos - Hockey Trissino (13:00 horas CEST)
- SL Benfica - Barça (17:00 horas CEST)
Domingo 10 de mayo (finales):
- Final femenina (13:00 horas CEST)
- Final masculina (19:00 horas CEST)
El Pabellón Multideportivo Dr. Mário Mexia acoge por primera vez en un mismo escenario la Final Eight masculina y la Final Four femenina, reuniendo a los mejores clubes del continente en una cita histórica.
Resultados de cuartos de final de la Champions de hockey patines
Miércoles 6 de mayo:
- FC Porto – Hockey Club Liceo: 6-2
- SL Benfica – Reus Deportiu: *2-2
Jueves 7 de mayo:
- Barça – Sporting CP: 2-0
- OC Barcelos – Hockey Trissino: 6-2
El palmarés de la competición continental masculina está dominado de forma aplastante por el Barça, con 22 títulos, seguido de Reus Deportiu (8), HC Liceo (6) e Igualada HC (6). El último campeón masculino fue el Óquei Clube de Barcelos, que superó al FC Porto en la final de Matosinhos.
Dónde ver la Final 8 de hockey patines en directo y online desde España
En España, todos los partidos de ambas competiciones se podrán seguir en directo a través de WS Europe TV, la plataforma oficial de retransmisión de World Skate Europe.
En Catalunya, también se podrá seguir en abierto por televisión en el canal Esport3 y de manera online a través de la plataforma 3cat.
Desde SPORT, te contaremos la participación de los tres equipos catalanes en la Final 8 de hockey patines con el resumen de su participación.
- Tchouaméni manda al hospital a Valverde en una nueva pelea 'muy grave' en el vestuario del Real Madrid
- Lluvia de millones en primas por el título de LaLiga del Barça
- Ya es oficial: El BOE confirma la ayuda de 100 euros para propietarios de perros en esta comunidad de España
- Terremoto Vlahovic: planta a la Juve y espera al Barça
- Última hora sobre la pelea Valverde - Tchouaméni, en directo: polémica en el vestuario del Real Madrid
- Rashford justifica su fichaje por el Barça
- Juan Jesús Ruiz-Niño, experto en psicología deportiva, sobre Simeone: 'Su intensidad en la banda es un arma de doble filo
- Terremoto Monchi en el Espanyol: optimismo con el proyecto, dos condicionantes, opción Bordalás y todo acompañado de una gran inversión