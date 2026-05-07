La Champions como colofón soñado

El Barça inicia este jueves en Coimbra su camino en la Final 8 de la WSE Champions League, en busca de poner fin a la sequía europea que dura ya ocho años y con el gran sueño de levantar su título número 23 de la máxima competición continental.

Un camino nada sencillo que empieza con el vigente campeón, el Sporting, y que lo más probable es que sea 100% portugés hasta el título, con Barcelos y Benfica en el horizonte. Pese a ello, el equipo tiene claro por donde pasan sus opciones en busca de una gloria que sería el final perfecto para dos de los grandes nombres de la historia de la sección.

Pablo Álvarez y Sergi Fernández dirán adiós al club el próximo 30 de junio y antes de viajar hasta Portugal, se sentaron con SPORT en el Palau Blaugrana para valorar su momento y el del equipo. "Intentaremos escribir el final de la historia de los dos de la mejor de las maneras" aseguró el guardameta, que todavía no tiene claro si la etapa azulgrana será la última de su carrera.

Sergi Fernández y Pablo Álvarez con SPORT en el Palau / Valentí Enrich

A pesar de que todavía queda el título de liga por disputar, no hay duda que levantar la Champions seía el colofón perfecto para dos de los hombres más importantes de la sección y también del club, participes los dos de los tres últimos éxitos europeos del hockey azulgrana (2013/14, 2014/15 y 2017/18).

"Ambos hemos hecho una carrera bastante bonita, muy completa, sería algo deseado poder retirarnos con la Champions" apuntó el argentino, que explicó que vive con la misma naturalidad que siempre los días previos. "La afronto con las mismas ganas, con muchísima ambición y con el sueño y la ilusión de poder traerla a casa".

A día de hoy solo hay el partido del jueves. Trabajarlo bien, afrontarlo de la mejor de las maneras y ganarlo. A partir de ahí hablaremos de otra cosa. Si piensas que lo vas a ganar (el título) antes de ganar el primer partido, yo creo que empiezas ya a hacer las cosas mal Sergi Fernández

Un triunfo que no será nada sencillo y que para empezar se deberá superar a un Sporting que llega a la cita en el mejor momento de la temporada después de conseguir levantar la Copa. "A día de hoy solo hay el partido del jueves. Trabajarlo bien, afrontarlo de la mejor de las maneras y ganarlo. A partir de ahí hablaremos de otra cosa. Si piensas que lo vas a ganar (el título) antes de ganar el primer partido, yo creo que empiezas ya a hacer las cosas mal" sentenció Sergi, que sabe más que nadie en la plantilla como se afrontan estas competiciones.

Pablo Álvarez afronta su última temporada en el Barça / Valentí Enrich

CONFIANZA AL MÁXIMO

La temporada del Barça no ha sido la más regular ni la esperada, sin el título de Copa y con la segunda posición en la fase regular de liga. Pese a ello, ambos coinciden que el equipo llega en un buen momento y con la irregularidad mostrada en tramos ya en el olvido.

"Durante la temporada hemos tenido algunos momentos de altibajos, pero creo que hemos ido mejorando como equipo. Ahora llevamos cuatro o cinco partidos seguidos ganando. Vamos con la confianza muy alta" confesó Sergi, secundando por un Pablito que dio la clave en este tipo de competiciones.

La plantilla, antes de viajar a Coimbra / Valentí Enrich

"Siempre pienso que el equipo que tenga más ganas es el que siempre se lleva los partidos. Por suerte tenemos un equipo que está con muchísima ilusión, ambición y ganar" sentenció el argentino, que además de las tres Champions que tiene con el Barça, también levantó una en su etapa con el Benfica.

Rematar su carrera con la quinta en sus vitrinas sería un sueño que no esconde que pasaría por delante de todo lo conseguido aunque sin cambiar nada de su carrera por ello. "Cuando hablamos de títulos, me acuerdo mucho más de historias con compañeros y de viajes y de momentos de temporada que de los partidos, de la final. Igual cambiar alguna cosa sería cambiar parte de lo que hemos hecho" afirmaron ambos.

Entre todos esos recuerdos, coinciden también en apuntar que su primer triunfo europeo como azulgranas es el más especial. "La del Palau sin duda", aunque para Pablito la última también fue especial.

ADIOS E INTERROGANTE

Coimbra no será todavía el punto y final a sus carreras, aunque el delantero argentino ya ha explicado que esta será su última temporada como profesional, algo que Sergi tiene que decidir todavía. "Quería pasar sobre todo esta Final a ocho, en la que tengo mucha ilusión. Y a partir de la semana que viene, una o la otra, empezaremos a poner en la mesa a ver hacia dónde nos vamos" explicó el guardameta.

Sergi Fernández, guardameta del Barça / Valentí Enrich

No hay duda de que esta Champions será tanto para ellos como para el equipo un punto de inflexión total. Lo que está claro es que todos llegan con la ambición de poder derrocar la hegemonía portuguesa y dar el final merecido y soñado a las dos grandes leyendas del club que dirán adiós a final de temporada.