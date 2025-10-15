Chalo Echenique: "Felipe Perrone se echa de menos, pero tenemos equipo, ganas y motivación para llegar lo más lejos posible"

El Club Natació Atlètic Barceloneta debuta hoy en la temporada 2024/2025 de la LEN Champions League con un proyecto renovado a los mandos de un 'one club man' como Fran Fernández y refuerzos con entidad y veteranía como Chalo Echenique. El argentino nacionalizado italiano, regresa a la disciplina marinera casi una décado después, procedente del potente Pro Recco.

"Tenía mucha ilusión, muchas ganas de volver", comentó Echenique a SPORT, aunque su decisión de volver a Barcelona estuvo motivada por otro componente de la plantilla. "Lo primero fue saber que Fran (Fernández) iba a estar como entrenador. Poder ayudar desde el agua a un excompañero y un amigo es muy bonito", explicó el argentino que compartió equipo con el actual entrenador del Barceloneta en su anterior etapa como marinero, así como en la selección española que disputó los Juegos Olímpicos de Río 2016.

"Venir a jugar a un equipo como el Barceloneta que está lleno de campeones y estrellas, me hacía mucha ilusión poder cambiar y aportar lo máximo que pueda", continuó durante la charla que tuvo lugar en el Media Day realizado en las instalaciones del club en la previa del encuentro de Champions contra el Sabadell.

La plantilla masculina y femenina del CNAB en el Media Day / Alguer Tulleuda

Tras un década lejos, Echenique se ha encontrado un club completamente diferente en el que ha cambiado "todo", desde las instalaciones. "El club creció muchísimo como institución y después el equipo también ha cambiado. Hay gente muy joven, con mucha ilusión, de todos mis compañeros, el único de los actuales con el que compartí equipo es Alberto (Munárriz) y ahora otra vez volver y compartir con él y tener otros compañeros nuevos y jóvenes y campeones me hace mucha ilusión", aseguró.

Para el Barceloneta, además, esta temporada es la del año cero después de Felipe Perrone. El veterano jugador hispano-brasileño se retiró a final del curso pasando dejando un amplio legado que deben recoger ahora otros veteranos como el propio Echenique. "Obviamente una figura como Felipe se echa de menos, pero son ciclos del deporte y ahora hay que seguir adelante y yo creo que tenemos equipo, ganas y motivación para poder llegar lo más lejos posible", explicó Chalo, que tiene claro que la mejor manera de ayudar a un compañero joven es "intentar decir la palabra justa si se necesita en el momento justo y de la mejor manera".

De nuevo, el Sabadell

Este miércoles el CNAB afronta el primer partido de la Champions contra un Sabadell al que se han enfrentado ya este curso en la Copa Catalunya y la Supercopa de España, aunque Echenique espera un "partido distinto". "Jugaremos en casa de ellos, seguramente la piscinaestará llena, tienen muchas ganas de revancha", avanzó el argentino, consciente de que este duelo "se tiene que afrontar como el primer partido, como la primera vez que vamos a jugar contra ellos, intentando corregir algunos errores del partido anterior, porque siempre se cometen". "Estamos preparados y nos venimos preparando bien para poder afrontarlo", zanjó al respecto.

El Barceloneta alcanzó el curso pasado la Final 4 que se disputó en Malta aunque cayó derrotado en semifinales por el Novi Beograd. Para esta temporada, el objetivo pasa por al menos alcanzar esa misma fase final y "después de ahí intentar conseguir lo máximo que podamos".

"Poner el título a principio de temporada a los campeonatos y a los objetivos se ve un poco lejos, entonces yo creo que ir yendo partido a partido y creo que este equipo tiene alma para poder llegar a lo más alto y poder competir contra los mejores", argumentó el veterano jugador marinero.

A nivel personal, Echenique llega de una lesión larga, por lo que su primer reto es "intentar jugar lo máximo que pueda, intentar volver otra vez a sentirme jugador y simplemente estar bien físicamente y aportar lo máximo que puedo y como equipo poder ganar todo lo que juguemos".