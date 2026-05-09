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GOLF

Chacarra y Del Rey no tiran la toalla en el Estrella Damm Catalunya Championship

Los dos madrileños ocupan la séptima plaza provisional (-9) después de una buena tercera jornada para los dos jugadores españoles

Chacarra sigue siendo una de las mejores opciones para los jugadores españoles en el RCG El Prat

Chacarra sigue siendo una de las mejores opciones para los jugadores españoles en el RCG El Prat / SPORT

Ramon Palomar

Ramon Palomar

Eugenio López Chacarra y Alejandro del Rey, son los dos jugadores españoles con más aspiraciones en el Estrella Damm Catalunya Championship que se disputa en el RCG El Prat después de una jornada matinal donde aprovecharon las buenas condiciones del campo para lograr dos buenas tarjetas.

El madrileño, que siempre ha estado mirando hacia arriba en la clasificación, firmó este sábado una vuelta de 67 golpes (-5) para situarse con un total de 207 (-9) a la espera de los jugadores que iban por delante en la clasificación, especialmente sorprendente el liderato del joven surafricano de sólo 22 años Yurav Premlall que lograba hasta cuatro golpes de renta con unos hoyos por jugar.

Ayer acabé con birdie y hoy he empezado los cuatro primeros hoyos muy bien. He empezado con dos birdies y en el cuarto he cometido un error al levantar la bola sin marcar y me han puesto un golpe de penalidad", dijo el madrileño. "Pero estoy contento por cómo ha seguido el día, me he centrado en el proceso”, dijo el madrieño. “Ojalá el tiempo se ponga un poco feo para los líderes y pueda tener alguna opción mañana”, ha cerrado.

Del Rey también quiere protagonismo

Mientras Chacarra ya está acostumbrado a sacar la cabeza en los primeros puestos de los torneos del Tour Europeo, menos habituado está Alejandro del Rey, que también quiere tener sus opciones en el RCG El Prat En la jornada del sábado, supo sacar provecho a un campo un tanto más bondadoso a la espera de la lluvia para firmar 68 golpes (-4) y situarse en una buena posición aunque un tanto lejos de los primeros puestos en la clasificación.

Iván Cantero se mantiene cerca aunque no lo suficiente para luchar por el torneo

Iván Cantero se mantiene cerca aunque no lo suficiente para luchar por el torneo / SPORT

Por la mañana, también concluyeron su vuelta Iván Cantero, decimotercero, con -8 mientras los catalanes Adri Arnaus y Quim Vidal jugaban bajo par en el día (-1).

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El torneo sigue en marcha con el joven sudafricano al frente aunque con la llegada de una lluvia más persistente podría alterar el juego en los últimos hoyos y quizá acercar a los dos españoles a los primeros puestos de la clasificación.

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