Chacarra se queda a las puertas de la victoria en Sudáfrica

Eugenio López-Chacarra se quedó con la miel en los labios en el Alfred Dunhill Championship, torneo disputado en el Royal Johannesburg Club, y que tuvo que reducirse a 54 hoyos después que la jornada del sábado tuviera que suspenderse por completo ante las fuertes lluvias caídas.

Este domingo, Chacarra partía con muchas opciones de victoria, aunque no estuvo afortunado con el putt, y aún así, tuvo posibilidades de meterse en el play-off de desempate entre los sudafricano Shaun Norris, defensor del título, y Jayden Schaper, a la postre campeón.

El madrileño tuvo opción de lograr el ‘eagle’ en el hoyo 18, y acabó sacando un birdie fácil, aunque no fue suficiente y se tuvo que conformar con la tercera plaza (-15), un buen resultado, aunque posiblemente le supiera a poco, a pesar de ser su segundo mejor resultado en el DP World Tour, solo superado por la victoria que lograba en India a principios de este año.

Chacarra se metió en algunos problemas en la vuelta final y no pudo lograr el título que tuvo muy cerca / DPWT

En el Top 10 en la 'Race to Dubai'

Un tercer puesto que le sitúa en la novena plaza en la ‘Race to Dubai’ y empieza con fuerza su sueño de conseguir la tarjeta del PGA Tour, donde estará precisamente su hermana el año próximo.

Chacarra además gana posiciones en el ranking mundial, donde estará en lo más alto desde el inicio de su carrera, muy cerca de los 100 mejores del mundo y que acercaría su clasificación al segundo Grande del año, el PGA Championship, así que la motivación del madrileño es total.

Schaper posa con sus padres tras conseguir su primer gran triunfo en el DP World Tour / DPWT

La victoria en el torneo sudafricano fue para el jugador local, Jayden Schaper (-16) tras superar a su compatriota en el desempate, nada más y nada menos que con un ‘eagle’. El joven jugador de 24 años se estrenaba en el DP World Tour superando a Norris, que trataba de repetir victoria en el torneo.

Respecto al resto de participación española, Jorge Campillo completaba el torneo con un total de -9, en el puesto 23 mientras los dos hermanos Elvira, Angel y Nacho, lo hacían con -6, acompañados de Ángel Ayora, en el puesto 46.