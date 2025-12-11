Chacarra manda con récord en el arranque del Alfred Dunhill Championhip

El madrileño Eugenio López Chacarra se situó lider del Alfred Dunhill Championship, acompañado del sudafricano Christiaan Burke, después de firmar el record del Royal Johannesburg Club, donde se juega esta edición del torneo del DP World Tour.

Chacarra fue el mejor en la jornada matinal con esa vuelta de 63 golpes (-9), y por la tarde fue el sudafricano el que lograba igualar su registro, para situarse al frente el torneo, con dos golpes de ventaja sobre otros dos sudafricanos, Thriston Lawrence y Brandon Stone, ambos con -7.

El madrileño firmaba su mejor registro en el DP World Tour mejorando el 64 que hasta ahora figuraba como su mejor resultado en la segunda jornada del Open de Italia del pasado año. Chacarra ha sabido adaptarse de maravilla a las condiciones pesadas y receptivas del recorrido de Johannesburgo.

Eagle en el 16

Comenzando los últimos nueve hoyos, Chacarra hizo birdie en sus dos primeros hoyos y perdió un tiro en el 15 antes de que su impresionante racha de anotación cobrara impulso. Hizo birdie en el 17 y eagle en el 16, sumó más birdies en el primero y el tercero y terminó con tres en cuatro hoyos.

"Creo que jugué muy bien al golf; también lo había hecho muy bien la semana pasada, así es el golf, el marcador no estaba a la altura, pero confío en el plan que tengo con mi caddie y creo que hicimos un trabajo excelente", comentó un satisfecho Chacarra en la mejor jornada de su vida en el DP World Tour.

En la primera jornada del torneo sudafricano, destacar también el buen inicio de Jorge Campillo y el barcelonés Pablo Larrazábal, con vuelta de 67 golpes (-5) que les llevó a la parte alta de la clasificación, decimoterceros, junto a un grupo importante de jugadores.

Por detrás, Ángel Ayora se iba a los 68 golpes (-4), en el puesto vigesimonoveno, mientras que Rocco Repetto, en su estreno en el DP World Tour, también jugaba por debajo del par (-3).