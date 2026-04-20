El Cervezas Victoria Pickle Pro Tour arranca 2026 con récord de participación y más de 480 partidos en Gran Canaria

El Pickle Pro Tour ha cerrado este fin de semana el Gran Canaria Open 2026, primera prueba de la temporada, confirmando el crecimiento del circuito con cifras récord y una notable proyección internacional. El torneo ha registrado un total de 192 inscripciones, lo que supone un incremento del 35% respecto a la edición anterior, consolidando la tendencia al alza del pickleball en España. En términos de participación, se ha pasado de 101 jugadores en 2025 a 134 en 2026, lo que representa un crecimiento del 33%, con un equilibrio cada vez mayor entre categorías amateur (98) y PRO (94).

Este crecimiento se ha traducido también en un mayor volumen de competición, con un total de 485 partidos disputados a lo largo del fin de semana: 303 el viernes, 177 el sábado y 5 el domingo, en una estructura que ha combinado actividad en club sede y espectáculo en pista central. En este sentido, la pista central ha sido uno de los grandes focos del evento, con 6 partidos disputados el sábado y 5 finales el domingo, concentrando la emoción del desenlace y acercando el pickleball al público en un formato más visible y atractivo.

Otro de los aspectos más destacados ha sido la dimensión internacional del torneo, con jugadores de hasta 11 nacionalidades, reflejo del creciente interés que está despertando el Pickle Pro Tour más allá de nuestras fronteras. Este carácter internacional se ha trasladado también a la competición, con presencia extranjera en rondas finales y un alto nivel de juego durante todo el torneo.

La jornada del domingo ha puesto el broche final con la disputa de todas las finales en pista central, donde se han proclamado los campeones de las categorías PRO. En individual masculino ABS PRO, Héctor Sánchez se impuso a Alberto Seccia en un intenso encuentro a tres sets. En individual femenino ABS PRO, la victoria fue para Katie Morris, que superó a Paula Levitskiy en la final.

En la categoría de dobles masculino ABS PRO, la pareja formada por Jesús Campos y Javier Gallego se llevó el titulo tras vencer a Ignasi De Rueda y Davide Vendrame en un duelo muy disputado y vistoso para el espectador, mientras que en dobles femenino ABS PRO, Katie Morris, junto a Kaitlynn Hart, se impuso a la dupla formada por Paula Levitskiy y Alicia Roca, confirmando su gran rendimiento durante todo el torneo. Por último, en dobles mixto ABS PRO, María Pintor y Jesús García se proclamaron campeones tras superar a la pareja internacional compuesta por Katie Morris y Joshua Bright, en una final que volvió a poner en valor el carácter global del torneo.

Desde la organización destacan el excelente arranque de temporada y la respuesta de los jugadores. “El balance de este primer torneo es muy positivo. Hemos visto un crecimiento claro en participación, un gran nivel competitivo y una presencia internacional cada vez mayor. Los jugadores se van con muy buenas sensaciones, y eso refuerza nuestro objetivo de seguir consolidando el circuito”, señalan.

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Con este inicio, el Pickle Pro Tour reafirma su posicionamiento como el circuito de referencia del pickleball en España, combinando volumen de competición, calidad deportiva y una experiencia cada vez más completa tanto para jugadores como para el público. La próxima parada del circuito será el Málaga Spanish Open, que tendrá lugar del 8 al 10 de mayo y que continuará impulsando el desarrollo de este deporte en pleno crecimiento.