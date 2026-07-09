El Cercle Sabadellès tanca la fase regular de la Copa Catalunya de Pickleball 2026
El Cercle Sabadellès 1856 va reunir una cinquantena de jugadors i jugadores en una jornada que va acabar de definir els classificats per al Màster de la Copa Catalunya
El Cercle Sabadellès 1856 va acollir aquest diumenge 5 de juliol la cinquena i última prova de la fase regular de la Copa Catalunya de Pickleball 2026. La competició, impulsada per la Federació Catalana de Tennis i Prensa Ibérica, va reunir una cinquantena de jugadors i jugadores en una jornada que va acabar de definir els classificats per al Màster de la Copa Catalunya, previst per al pròxim mes de setembre.
Després de les proves disputades al Club Natació Lleida, el Club Tennis Vall d’Hebron, la Pista Coberta d’Atletisme de Catalunya sota l’organització de Sabadell Pickleball Club, que va esdevenir també el Campionat de Catalunya, i el Club Tennis Barà, el circuit va arribar a la seva última parada abans de la gran cita final, amb sis proves en joc i nombroses posicions del rànquing encara per decidir.
Una última jornada plena d’emoció
La competició va tornar a oferir un alt nivell de joc i una gran igualtat en les diferents categories, amb diversos partits decidits per petits detalls.
En la prova d'Individual Masculí Absolut, els vuit participants van disputar una fase inicial amb dos grups de quatre jugadors. Marc Fernández i Daniel Pérez van finalitzar primers dels seus respectius grups, mentre que Antoni Leiva i Abel Alaminos es van classificar com a segons. Les semifinals van deparar dues sorpreses, amb victòries dels segons classificats: Abel Alaminos va superar Marc Fernández i Antoni Leiva va derrotar Daniel Pérez. A la final, Antoni Leiva es va proclamar campió després d'imposar-se a Abel Alaminos per 11/5 1/11 i 11/7. Daniel Pérez va completar el podi en vèncer Marc Fernández per 11/8 i 14/12 en la lluita pel bronze.
En la categoria d'Individual Masculí +50, sis participants repartits en dos grups de tres van competir per les places de la final. David Armentano i Pep Arroyo, primers de grup, van superar a les semifinals Óscar Sanjosé i Eugeni Llagostera, respectivament. A la final, David Armentano va capgirar el marcador inicial per acabar imposant-se per 7/11 11/6 i 11/3. Eugeni Llagostera va finalitzar en tercera posició després de superar Óscar Sanjosé, mentre que David Rius va ser cinquè en derrotar Raúl Villarreal.
El Dobles Femení Absolut es va disputar en format de lliga entre quatre parelles. Alexandra Clavel i Nicolle Torres es van proclamar campiones després de completar un ple de victòries. Laura Hernández i Encarnación Felipe van finalitzar segones, mentre que Anna Castells i Núria Lavado van completar el podi. Noemí de Arostegui i Lídia Rodríguez van ocupar la quarta posició.
En el Dobles Masculí Absolut, també disputat en format de lliga, Alan Llopart i Daniel Pérez van dominar la competició amb tres victòries en tres partits. Àlex Blanca i Ferran Oliver van ser segons, mentre que Antoni Leiva i Abel Alaminos van finalitzar tercers. Jordi Segura i Marc Fernández van tancar la classificació.
La prova de Dobles Masculí +50 va reunir vuit parelles repartides en dos grups de quatre. Javier Roig i Luis Marimon, i David Rius i David Armentano van finalitzar primers dels seus grups, mentre que Antonio Torner i Sasio Trecet, i Javier Herrero i Enrique Lacasa es van classificar com a segons. Les semifinals van deixar dues victòries dels segons classificats, que posteriorment també protagonitzarien la final. Javier Herrero i Enrique Lacasa es van proclamar campions després de superar Antonio Torner i Sasio Trecet per 11/8 7/11 i 11/6. David Rius i David Armentano van completar el podi.
Finalment, en el Dobles Mixt Absolut, les set parelles participants van disputar una lliga tots contra tots. Anna Castells i Jordi Segura van completar una actuació impecable, imposant-se en els sis partits disputats per proclamar-se campions. Núria Lavado i Àlex Blanca van finalitzar en segona posició, mentre que Alexandra Clavel i Abel Alaminos van ocupar el tercer lloc.
Tot a punt per al Màster de la Copa Catalunya
Amb la disputa de la cinquena prova, la Copa Catalunya de Pickleball 2026 tanca la seva fase regular després de recórrer cinc seus repartides per tot el territori català. Els resultats obtinguts al llarg del circuit han definit els jugadors i jugadores classificats per al Màster de la Copa Catalunya, que es disputarà el proper mes de setembre i reunirà els millors classificats de cada categoria per posar el punt final a la temporada.
La consolidació del circuit, tant pel nombre de participants com pel nivell competitiu, confirma el bon moment que viu el pickleball a Catalunya i reforça l'aposta de la Federació Catalana de Tennis per continuar impulsant el creixement d'aquesta disciplina.
El Cercle Sabadellès 1856, una entitat de referència
Fundat l'any 1856, el Cercle Sabadellès 1856 és una de les entitats esportives i socials amb més història de Catalunya. Al llarg de més d'un segle i mig de trajectòria, el club s'ha consolidat com un referent en la promoció de l'esport, amb una àmplia oferta d'activitats i unes instal·lacions de primer nivell que acullen disciplines com el tennis, el pàdel, la natació, el fitness i, més recentment, el pickleball.
Distingit per la Federació Catalana de Tennis com un dels Clubs d'Excel·lència del Tennis Català, el Cercle Sabadellès 1856 destaca tant per la qualitat de les seves instal·lacions com per la seva aposta continuada per la formació, la competició i l'organització d'esdeveniments esportius de primer nivell.
La seva experiència en l'organització de competicions oficials l'ha convertit en una seu habitual del calendari de la Federació Catalana de Tennis. La celebració d'aquesta cinquena prova de la Copa Catalunya de Pickleball reafirma el compromís del club amb el desenvolupament dels esports de raqueta i amb la promoció d'una disciplina que continua creixent any rere any.
Les excel·lents instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856 i la seva capacitat organitzativa han permès posar el millor punt final a la fase regular del circuit, abans que els millors jugadors i jugadores es tornin a trobar al Màster que decidirà els campions de la Copa Catalunya 2026.
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