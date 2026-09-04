La CELAD reúne a ocho figuras del deporte en 'Sé íntegro. Compite limpio'

Ocho referentes del deporte español, ocho disciplinas y un mismo compromiso: competir con integridad. La Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD) lanzó este jueves 'Sé íntegro. Compite limpio'.

Se trata de una importante campaña de concienciación protagonizada por las campeonas olímpicas Lydia Valentín, Sandra Sánchez, además de Sara Hurtado, Eva Moral, Lucas Eguibar, Fran Garrigós, Inés Bergua y Paco Cubelos para reforzar la prevención del dopaje y promover una cultura deportiva basada en la integridad, la responsabilidad y el juego limpio.

A través de ocho piezas audiovisuales, los deportistas acercarán a la comunidad deportiva distintos aspectos relacionados con la prevención del dopaje, desde los valores del deporte limpio hasta cuestiones prácticas, como el uso de medicamentos y complementos, el procedimiento de control de dopaje, la formación o la importancia de contar con información fiable.

José Manuel Rodríguez Uribes es el presidente de CELAD / EFE

Los vídeos se publicarán periódicamente desde este 3 de septiembre hasta mediados de diciembre. Cada pieza se difundirá a través del perfil de Instagram del deportista protagonista y de las redes sociales de la CELAD, con el objetivo de ampliar el alcance de los mensajes de prevención y acercarlos directamente a la comunidad deportiva.

Lydia Valentín abre la campaña

La encargada de inaugurar la campaña es la ponferradina Lydia Valentín, la gran figura histórica de la halterofilia española y una deportista cuya trayectoria permite mostrar de manera especialmente significativa las consecuencias que el dopaje puede tener sobre quienes compiten limpiamente.

Triple medallista olímpica (oro en Londres'12), dos veces campeona mundial y cuatro veces oro en Europeos, Valentín vivió en primera persona cómo los casos de dopaje de algunas de sus rivales alteraron los resultados de competiciones olímpicas y retrasaron durante años el reconocimiento de los resultados deportivos que había conseguido compitiendo limpiamente.

El testimonio de esta gran estrella del deporte español abre una campaña que quiere recordar que detrás de una infracción de la normativa antidopaje hay otros deportistas afectados y que proteger el deporte limpio significa preservar la igualdad de oportunidades y garantizar que los resultados deportivos respondan al esfuerzo, al talento y al respeto a las reglas.

Ocho voces con mucho eco

Junto a la exhaltera Lydia Valentín, la campaña reúne a la exkarateka Sandra Sánchez, la expatinadora sobre hielo Sara Hurtado, la triatleta paralímpica Eva Moral, el 'snowboarder' Lucas Eguibar, el judoca Fran Garrigós, la gimnasta Inés Bergua (rítmica) y el piragüista Paco Cubelos, quienes comparten su experiencia para transmitir mensajes de prevención de forma cercana.

El excampeón mundial Lucas Eguibar recalcará la importancia de comprobar los medicamentos antes de utilizarlos y de recurrir a herramientas como NoDopApp y NoDopWeb; Eva Moral expondrá los riesgos asociados al consumo de complementos; Sara Hurtado hablará del procedimiento de control de dopaje e Inés Bergua abordará la formación y la educación para evitar errores.

El piragüista Paco Cubelos, en plena acción / INSTAGRAM

Fran Garrigós dará a conocer la labor de la CELAD como protectora del deporte limpio, el finalista olímpico Paco Cubelos incidirá sobre todo en la responsabilidad de los deportistas y en la importancia de disponer de información fiable a la hora de tomar decisiones, y Sandra Sánchez se centrará en los valores y la integridad que deben acompañar a la competición deportiva.

Educación e información contra el dopaje

'Sé íntegro. Compite limpio' forma parte de la labor de prevención y educación que desarrolla la CELAD para que los deportistas y su personal de apoyo dispongan de los conocimientos y herramientas necesarios para desenvolverse dentro del sistema antidopaje y tomar decisiones informadas a lo largo de su trayectoria deportiva.

La campaña refuerza una concepción de la prevención que va más allá del control del dopaje y sitúa la educación, la información y la promoción de los valores del deporte limpio como elementos fundamentales para proteger a los deportistas, la igualdad de oportunidades y la integridad de la competición, en línea con el enfoque de la CELAD en sus acciones de sensibilización.