Ceferin 'carga' contra la Superliga: "Tenemos tres presidentes de clubes que siguen reivindicando algo por sus egos"

El presidente de la UEFA sigue en la misma línea sobre la Superliga "Los ingleses definitivamente no se unirán a la Superliga" aseguró en una entrevista en Eslovenia

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, habló en un medio esloveno y fue preguntado por la Superliga Europea. El dirigente no dudó en reafirmar el contundente mensaje que ha llevado a cabo desde la fallida creación del torneo europeo. “Dudo que en 10 o 15 años tales ideas puedan volver a aparecer" ha afirmado, además de dejar claro que "a pesar de que haya presidentes que siguen reivindicando sus egos, ellos mismos fueron los primeros en apuntarse a esta Champions."

Sorprende la contundencia con la que descarta a los equipos ingleses sobre la posibilidad de que vuelvan a entrar a la competición en un futuro, alegando que no visualiza "una competición seria sin los equipos ingleses." A pesar de la seguridad en la firmeza de sus declaraciones, admite que en su día, la Superliga le quitó el sueño y el hambre durante unos días. “Fueron días realmente tormentosos. Recibí llamadas de apoyo, amenazas, etc".

Por último, fue preguntado tanto por Florentino como por Agnelli, aunque no quiso meter más leña al fuego. "No tengo ninguna relación con Agnelli, y antes no tenía mucha con Florentino. En la final de la Champions nos despedimos correctamente, sin tocar el tema de la Superliga."